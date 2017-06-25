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    Горецка: «Не хочу обсуждать трансферные слухи. Я сосредоточен на Кубке конфедераций»

    Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка отказался комментировать информацию о возможном уходе из клуба. Ранее английские СМИ сообщали об интересе к 22-летнему немцу со стороны «Арсенала».

    «Я не хочу обсуждать трансферные слухи. Я сосредоточен на Кубке конфедераций. Если произойдет что-то важное, я обязательно об этом сообщу. Меня трудно удивить новостями в газетах – я сам понимаю свои сильные качества», – сказал Горецка.

    В минувшем сезоне немец забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро. После двух матчей группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии занимает второе место в квартете B.

    Источник: Skysports

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    25.06.2017 01:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 01:33

      Откуда информация что Горетцка венгерского происхождения? В немецкой и английской википедии его происхождение не указано. Горетцка больше похоже на словацкую фамилию.

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