Мутко заявил, что РФС ведет переговоры об аренде системы видеоповторов для РФПЛ

Глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что готов продолжить эксперимент с введением в РФПЛ системы видеопомощи арбитрам. На данный момент идут переговоры о ее аренде с компанией-владельцем.

Напомним, данная система используется на проходящем ныне в России Кубке конфедераций. Ранее Мутко заявлял, что стоимость ее установки на один стадион составляет 1,2 миллиона долларов, а эксплуатации – 100 тысяч долларов в год.

«Что касается РФПЛ, мы можем участвовать в эксперименте. Такую заявку мы подали, и она рассматривается. Я попросил ФИФА оставить ее на этих четырех стадионах, плюс «Краснодар» просил, готов был взять в аренду. Она должна быть демонтирована и перевезена на другой турнир, где будет дальше тестироваться. Ей же владеет специальная компания, у которой все арендуется. Мы на стадии переговоров, как правильно это сделать. Это очень недешевая система, стоит достаточно дорого. Плюс эксплуатация. Но в целом мы готовы. Система проводится в виде эксперимента на Кубке конфедераций. Это эксперимент, и после турнира он будет обобщен, после чего будет приниматься решение о его введении», – сказал Мутко.