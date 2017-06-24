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    Мутко заявил, что РФС ведет переговоры об аренде системы видеоповторов для РФПЛ

    Глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что готов продолжить эксперимент с введением в РФПЛ системы видеопомощи арбитрам. На данный момент идут переговоры о ее аренде с компанией-владельцем.

    Напомним, данная система используется на проходящем ныне в России Кубке конфедераций. Ранее Мутко заявлял, что стоимость ее установки на один стадион составляет 1,2 миллиона долларов, а эксплуатации – 100 тысяч долларов в год.

    «Что касается РФПЛ, мы можем участвовать в эксперименте. Такую заявку мы подали, и она рассматривается. Я попросил ФИФА оставить ее на этих четырех стадионах, плюс «Краснодар» просил, готов был взять в аренду. Она должна быть демонтирована и перевезена на другой турнир, где будет дальше тестироваться. Ей же владеет специальная компания, у которой все арендуется. Мы на стадии переговоров, как правильно это сделать. Это очень недешевая система, стоит достаточно дорого. Плюс эксплуатация. Но в целом мы готовы. Система проводится в виде эксперимента на Кубке конфедераций. Это эксперимент, и после турнира он будет обобщен, после чего будет приниматься решение о его введении», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    24.06.2017 14:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 июня 2017, 20:17

      Аренда??? А слабо заказ в России сделать и получится дешевле и качественнее, не знаешь где -подскажу

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      Рейтинг: +417

      leonard1984 24 июня 2017, 16:54

      Что так дорого то? Поставили сервер чтоб у телевизионщиков картинки со всех камер записывал, и монитор для просмотра и так по мелочи. Обойдется в 1,2 миллиона рублей, а если на серваке с экономят ещё меньше.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 16:49

      Интересно , а с кем аффилирована эта компания ? С ФИФА , УЕФА , или физическими лицами . Все в тайне , а суммы - не малые !

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 июня 2017, 16:44

      Мудько как всегда кидают. Такую систему можно разработать за 1.2 млн. деревянными и эксплуатировать за 100 тыщ на матч ими же. Т.е. в 50-60 раз дешевле. Дайте задание нашим программистам, они вмиг сделают.

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      Рейтинг: +177

      ДениМ 24 июня 2017, 16:16

      Чего там может быть такого дорого на 1,2 млн баксов? Десяток камер и две рации? Вот компании разработчику повезло. Жизнь удалась! Еще в течении года "типа тестировать этот сложный процесс", чтобы довести стоимость до полутора лямов. Красотища!

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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 июня 2017, 16:11

      а кто будет за эти повторы отвечать?все те же наши судьи с оттопыренными карманами.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 июня 2017, 15:53

      Как в Питере "человек в будке" будет свои решения по видеоповторам оправдывать?

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      Рейтинг: +151

      rerih 24 июня 2017, 15:51

      лучше на стадионы пустите: газон там улучшить, удобства для болел и т.д....столько жили без повторов и ещё проживём, а такие огромные бабки и на билетах могут сказаться

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      Рейтинг: +151

      rerih 24 июня 2017, 15:50

      всё дело в баблище...навариться можно))

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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 24 июня 2017, 15:50

      И сколько ты себе в карман отстегнёшь, Мудко?

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