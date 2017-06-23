Зинченко мечтает вернуться в «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко признался, что мечтает вернуться в «Манчестер Сити», который отдал футболиста в аренду ПСВ. По его словам, ему и в Голландии не хватало игрового времени в прошедшем сезоне.

«Я был несчастлив в ПСВ. Восемь матчей подряд я даже не попадал в заявку команды. Как может быть футболист счастлив, если он не играет? А в остальном все было отлично. Коллектив, атмосфера в команде, тренировочная база, сам город, футбольные поля – все было на высоком уровне, мне придраться не к чему. То же самое я могу сказать о тренировочном процессе. Но когда не играешь, все остальное не настолько важно.

Да, я тренировался с первой командой ПСВ, но играл за молодежный состав, потому что подходил им по возрасту. Я сам подходил к тренеру и просился играть, потому что мне нужна была игровая практика. Игровые связи? Мне кажется, что футболисты в таком возрасте должны уже адаптироваться мгновенно к любой команде. Поле ровное, мяч круглый, и каждый знает, что делать на своей позиции.

Вернусь ли в «Манчестер Сити»? Я бы не хотел об этом говорить до тех пор, пока нет конкретных решений. Время все расставит на свои места. Но я хотел бы вернуться в «Манчестер Сити», это мой дом, я шел именно в этот клуб. Когда мне поступило предложение от «горожан», я даже не раздумывал, потому что этот клуб тренирует один из лучших тренеров мира, и мне хотелось бы с ним поработать.

Как по мне, то Эйндховен для жизни – это отличное место, я бы жил там в будущем, мне этот город очень понравился. А сейчас мне нужен только мяч и футбольное поле, а там столько полей, что во всей Украине нет столько, сколько в одном Эйндховене», – заявил Зинченко.

Напомним, что украинец перебрался в «Манчестер Сити» из «Уфы», а затем сразу же отправился в аренду в ПСВ.