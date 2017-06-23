Салах счастлив, что получил 11 номер в «Ливерпуле»

Новичок «Ливерпуля» Мохамед Салах рад, что ему удалось заполучить в новом клубе свой любимый 11 номер. Его уступил Роберто Фирмино, который будет теперь выступать за «Ливерпуль» под номером 9.

«Признаться, что очень ценю то, что сделал Фирмино. И я хотел бы его поблагодарить. Мне нравится номер 11. Я играл под ним в «Роме», а также в сборной Египта. Также хочу сказать фанатам, что я рад этому трансферу. Готов отдать все свои силы ради «Ливерпуля». Я рад быть здесь, и действительно хочу выигрывать с этим клубом», – заявил Салах.

Напомним, что сумма трансфера составила около 50 миллионов евро, включая бонусы.