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    Салах счастлив, что получил 11 номер в «Ливерпуле»

    Новичок «Ливерпуля» Мохамед Салах рад, что ему удалось заполучить в новом клубе свой любимый 11 номер. Его уступил Роберто Фирмино, который будет теперь выступать за «Ливерпуль» под номером 9.

    «Признаться, что очень ценю то, что сделал Фирмино. И я хотел бы его поблагодарить. Мне нравится номер 11. Я играл под ним в «Роме», а также в сборной Египта. Также хочу сказать фанатам, что я рад этому трансферу. Готов отдать все свои силы ради «Ливерпуля». Я рад быть здесь, и действительно хочу выигрывать с этим клубом», – заявил Салах.

    Напомним, что сумма трансфера составила около 50 миллионов евро, включая бонусы.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    23.06.2017 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 24 июня 2017, 18:44

      Удачи ему)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июня 2017, 11:05

      Микроклимат хорош в команде. Не грызутся из-за номеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 23 июня 2017, 10:19

      Теперь "Ливер" вообще может играть без центрнапов. С такими форвардами, как Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Даниэль Старридж, Садио Мане, Дивок Ориги, можно как хочешь крутить схемами. Вести игру будет Коутиньо + в атаки постоянно подключается Вийналдум...

      -1
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