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  • «Ростов» нанял юриста за 2,6 миллиона для представления интересов по делу Азмуна

«Ростов» нанял юриста за 2,6 миллиона для представления интересов по делу Азмуна

23 июня 2017, 07:41
12

«Ростов» объявил о закупке у единственного поставщика юридических услуг по представлению его интересов в Палате по разрешению споров ФИФА, Спортивном арбитражном суде и Комитете по статусу футболистов Российского футбольного союза, сообщает «Право.ру». Договор заключили с Прокопцом Михаилом Александровичем, который обязуется представлять интересы заказчика по спору между гражданином Ирана Сердаром Азмуном и ФК «Рубин» относительно перехода футболиста в ФК «Ростов» в Палате по разрешению споров ФИФА. Кроме того, Прокопец будет защищать интересы «Ростова» в рамках разбирательства между все тем же Азмуном, РФС и Российской футбольной Премьер-лигой в CAS и Комитете по статусу футболистов РФС.

Срок действия договора: с даты его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств. За оказание юруслуг заказчик обязуется выплатить исполнителю вознаграждение в размере 2,66 миллиона рублей в срок до 1 августа 2017 года.

Михаил Прокопец с 2005 по 2008 год работал юрисконсультом в Российском футбольном союзе. Принимал участие в подготовке закона о физкультуре и спорте и поправок в Трудовой кодекс, касающихся труда спортсменов. С 2006 года – судья Спортивного арбитражного суда (Москва). С 2007-го – эксперт комиссий РФС по лицензированию футбольных клубов и стадионов. С 2008 по 2013 год – старший юрист и руководитель практики спортивного права юрфирмы «ЮСТ». С 2014-го – советник по правовым вопросам футбольного клуба «Металлист» (Харьков).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Азмун Сердар
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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КЭТиК
1498193841
Серьезный подход. Должны победить.
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bset
1498194027
Бердыев возглавит Рубин и Азмун такой "Рубин говорит, что перехода в Ростов не было и я должен за них выступать. Полностью с ними согласен"
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семёнычев
1498194160
Суды,конечно,дело хорошее... Только кто,кроме адвоката, будет этому рад? Кому это нужно? Ростову? Так маленько опоздали... Вопрос полтора года назад встал, а сейчас чего крыльями махать?
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семёнычев
1498195476
-Свидетель,скажите,Азмун испытывал личную неприязнь к Рубину? -да, испытывал,зачем буду отрицать? Он мне так и говорил:-Такую я личную неприязнь испытываю к Рубину,что кушать не могу... -А вот Азмун говорит, что не испытывал... -я по русски не хорошо говорю... Когда Азмун в Ростов перешёл, он мне сам говорил:- Кто такой этот Рубин?Куда он пошёл? Я,говорит, его в первый раз вижу...Такие вопросы задаёте, неудобно отвечать даже..
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ВАХА ZOV
1498197162
Опять волну за Азмуна погнали, теперь в другую сторону.
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айор балдёжник
1498198509
На юге всегда глупые мутки, все на виду
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Stavropolets
1498202362
Как держать футболистов в клубе, денег нет, а как вываливать такую сумму за юриста, деньги сразу есть.
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Chernyi Lis
1498205928
значит в ростов убежал правомерно а вот обратно нет!))мож просто его с агентом засудить..
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compka
1498225355
видимо Азмун не вернулся на сборы
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insider_retro
1498229225
Дааа..... Запредельно сложный труд, оценённый за такую сумму....
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