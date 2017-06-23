«Ростов» нанял юриста за 2,6 миллиона для представления интересов по делу Азмуна

«Ростов» объявил о закупке у единственного поставщика юридических услуг по представлению его интересов в Палате по разрешению споров ФИФА, Спортивном арбитражном суде и Комитете по статусу футболистов Российского футбольного союза, сообщает «Право.ру». Договор заключили с Прокопцом Михаилом Александровичем, который обязуется представлять интересы заказчика по спору между гражданином Ирана Сердаром Азмуном и ФК «Рубин» относительно перехода футболиста в ФК «Ростов» в Палате по разрешению споров ФИФА. Кроме того, Прокопец будет защищать интересы «Ростова» в рамках разбирательства между все тем же Азмуном, РФС и Российской футбольной Премьер-лигой в CAS и Комитете по статусу футболистов РФС.

Срок действия договора: с даты его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств. За оказание юруслуг заказчик обязуется выплатить исполнителю вознаграждение в размере 2,66 миллиона рублей в срок до 1 августа 2017 года.

Михаил Прокопец с 2005 по 2008 год работал юрисконсультом в Российском футбольном союзе. Принимал участие в подготовке закона о физкультуре и спорте и поправок в Трудовой кодекс, касающихся труда спортсменов. С 2006 года – судья Спортивного арбитражного суда (Москва). С 2007-го – эксперт комиссий РФС по лицензированию футбольных клубов и стадионов. С 2008 по 2013 год – старший юрист и руководитель практики спортивного права юрфирмы «ЮСТ». С 2014-го – советник по правовым вопросам футбольного клуба «Металлист» (Харьков).