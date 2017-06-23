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    «Ростов» нанял юриста за 2,6 миллиона для представления интересов по делу Азмуна

    «Ростов» объявил о закупке у единственного поставщика юридических услуг по представлению его интересов в Палате по разрешению споров ФИФА, Спортивном арбитражном суде и Комитете по статусу футболистов Российского футбольного союза, сообщает «Право.ру». Договор заключили с Прокопцом Михаилом Александровичем, который обязуется представлять интересы заказчика по спору между гражданином Ирана Сердаром Азмуном и ФК «Рубин» относительно перехода футболиста в ФК «Ростов» в Палате по разрешению споров ФИФА. Кроме того, Прокопец будет защищать интересы «Ростова» в рамках разбирательства между все тем же Азмуном, РФС и Российской футбольной Премьер-лигой в CAS и Комитете по статусу футболистов РФС.

    Срок действия договора: с даты его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств. За оказание юруслуг заказчик обязуется выплатить исполнителю вознаграждение в размере 2,66 миллиона рублей в срок до 1 августа 2017 года.

    Михаил Прокопец с 2005 по 2008 год работал юрисконсультом в Российском футбольном союзе. Принимал участие в подготовке закона о физкультуре и спорте и поправок в Трудовой кодекс, касающихся труда спортсменов. С 2006 года – судья Спортивного арбитражного суда (Москва). С 2007-го – эксперт комиссий РФС по лицензированию футбольных клубов и стадионов. С 2008 по 2013 год – старший юрист и руководитель практики спортивного права юрфирмы «ЮСТ». С 2014-го – советник по правовым вопросам футбольного клуба «Металлист» (Харьков).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 07:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 17:47

      Дааа..... Запредельно сложный труд, оценённый за такую сумму....

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 23 июня 2017, 16:42

      видимо Азмун не вернулся на сборы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 июня 2017, 11:18

      значит в ростов убежал правомерно а вот обратно нет!))мож просто его с агентом засудить..

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 июня 2017, 10:19

      Как держать футболистов в клубе, денег нет, а как вываливать такую сумму за юриста, деньги сразу есть.

      2
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 23 июня 2017, 09:15

      На юге всегда глупые мутки, все на виду

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 23 июня 2017, 08:52

      Опять волну за Азмуна погнали, теперь в другую сторону.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 23 июня 2017, 08:24

      -Свидетель,скажите,Азмун испытывал личную неприязнь к Рубину?
      -да, испытывал,зачем буду отрицать? Он мне так и говорил:-Такую я личную неприязнь испытываю к Рубину,что кушать не могу...
      -А вот Азмун говорит, что не испытывал...
      -я по русски не хорошо говорю... Когда Азмун в Ростов перешёл, он мне сам говорил:- Кто такой этот Рубин?Куда он пошёл? Я,говорит, его в первый раз вижу...Такие вопросы задаёте, неудобно отвечать даже..

      7
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > семёнычев 23 июня 2017, 17:48

      Дааа... Сказ про Рафика отдыхает...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 23 июня 2017, 08:02

      Суды,конечно,дело хорошее...
      Только кто,кроме адвоката, будет этому рад?
      Кому это нужно? Ростову? Так маленько опоздали... Вопрос полтора года назад встал, а сейчас чего крыльями махать?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > семёнычев 23 июня 2017, 17:50

      Видать околофутбольное закулисье какую-то схему замутило.... Правду-матку с таким усердием не отстаивают....

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      Рейтинг: +24996

      bset 23 июня 2017, 08:00

      Бердыев возглавит Рубин и Азмун такой "Рубин говорит, что перехода в Ростов не было и я должен за них выступать. Полностью с ними согласен"

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 июня 2017, 07:57

      Серьезный подход. Должны победить.

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