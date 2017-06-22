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    Мэр Казани: «Роналду в «Рубине»? Никогда не говори «никогда»

    Мэр Казани Ильсур Метшин не исключил вероятности, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду однажды перейдет в «Рубин».

    Напомним, ранее появилась информация, что форвард сборной Португалии намерен покинуть мадридский клуб из-за обвинений испанских органов в неуплате налогов.

    – Вполне возможно, что Криштиану Роналду второй раз приедет в Казань. Может, попробуете помочь устроить его в «Рубин»? В «Реале» у него проблемы...

    – Никогда не говори «никогда»! Но правильная политика – растить своих Криштиану. У нас огромная страна и по размерам, и по талантам. Мы впервые в мире запустили человека в космос... И разве мы не можем научить людей играть в футбол? У Виталия Мутко четкие и ясные мысли по этому поводу, многое делается, я знаю это изнутри как член исполкома. Сразу работа не даст результат, но нет сомнений, что наши новые Блохины, Черенковы, Дасаевы, Оганесяны, Хидиятуллины засияют на небосклоне и мы будем гордиться нашими футбольными успехами.

    – Представьте, что в полуфинале чемпионата мира встретятся Аргентина и Португалия. За кого будете болеть?

    – Так как я знаком с Роналду – пока за него. Но если успею познакомиться с Месси, то придется болеть за мастерство. А вообще дай бог, чтобы у нас встретились Аргентина и Португалия. Тогда мы не только крутое граффити подготовим для каждой звезды! Если это случится, с меня вам каждому по билету.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 15:52
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 22 июня 2017, 20:53

      Сумасшедшие как у нас на такие должности пролезают?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июня 2017, 19:03

      Может и приедет, когда выйдет на пенсию тренером молодежки))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 июня 2017, 18:45

      Глупости!!!!! Смешно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 июня 2017, 18:23

      и этот человек еще и мэр казани

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 22 июня 2017, 18:20

      Ближе к пенсии если только

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 июня 2017, 18:19

      Душивые в раздевалка с начало почини...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 22 июня 2017, 18:11

      Это шутка такая и совсем не умная.

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 июня 2017, 17:56

      Разве что когда ему будет лет так 40-45 и то вряд ли. ))

      1
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 22 июня 2017, 17:49

      глупые шуточки

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 июня 2017, 17:25

      БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ФК РУБИН и пока действующий мэр Казани Ильсур Метшин рассуждает с апломбом, не меньше, чем у Бубнова....
      Можно подумать, что знаток, эксперт и даже председатель))))
      На самом деле билетами спекулирует, в свободное от мэрства время...

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