Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мэр Казани: «Роналду в «Рубине»? Никогда не говори «никогда»

Мэр Казани: «Роналду в «Рубине»? Никогда не говори «никогда»

22 июня 2017, 15:52
23

Мэр Казани Ильсур Метшин не исключил вероятности, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду однажды перейдет в «Рубин».

Напомним, ранее появилась информация, что форвард сборной Португалии намерен покинуть мадридский клуб из-за обвинений испанских органов в неуплате налогов.

– Вполне возможно, что Криштиану Роналду второй раз приедет в Казань. Может, попробуете помочь устроить его в «Рубин»? В «Реале» у него проблемы...

– Никогда не говори «никогда»! Но правильная политика – растить своих Криштиану. У нас огромная страна и по размерам, и по талантам. Мы впервые в мире запустили человека в космос... И разве мы не можем научить людей играть в футбол? У Виталия Мутко четкие и ясные мысли по этому поводу, многое делается, я знаю это изнутри как член исполкома. Сразу работа не даст результат, но нет сомнений, что наши новые Блохины, Черенковы, Дасаевы, Оганесяны, Хидиятуллины засияют на небосклоне и мы будем гордиться нашими футбольными успехами.

– Представьте, что в полуфинале чемпионата мира встретятся Аргентина и Португалия. За кого будете болеть?

– Так как я знаком с Роналду – пока за него. Но если успею познакомиться с Месси, то придется болеть за мастерство. А вообще дай бог, чтобы у нас встретились Аргентина и Португалия. Тогда мы не только крутое граффити подготовим для каждой звезды! Если это случится, с меня вам каждому по билету.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Реал Роналду Криштиану
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeutschlandUberAlles
1498136206
Понты.
Ответить
bayern06
1498136240
чак-чак, это я так смеюсь по-татарски
Ответить
ФК_Полоцк
1498136461
Курбана вернули - язык развязался)
Ответить
zatonn
1498136486
Ну да, поедет Роналду в Казань.. Это даже после многодневной попойки трудно себе представить)))
Ответить
DQ1
1498136681
Как мне нравятся такие статейки ))))
Ответить
subbotaspartak
1498137353
А может у Роналду дед татарин? Он за Рубин будет благодарен.
Ответить
VSt
1498138775
Цитата: "И разве мы не можем научить людей играть в футбол? У Виталия Мутко четкие и ясные мысли по этому поводу..."
Уже много лет у чиновников есть "... мысли...". Ну хоть что-нибудь начните делать в свободное от освоение бюджетов время.
Мутко - мыслитель!!! Кто бы мог подумать
Ответить
карасевщина
1498140611
никогда не кури никогда!
Ответить
семёнычев
1498141531
БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ФК РУБИН и пока действующий мэр Казани Ильсур Метшин рассуждает с апломбом, не меньше, чем у Бубнова.... Можно подумать, что знаток, эксперт и даже председатель)))) На самом деле билетами спекулирует, в свободное от мэрства время...
Ответить
a-rakhmatov
1498147415
Может и приедет, когда выйдет на пенсию тренером молодежки))
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
4
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Все новости
Все новости
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
1
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
7
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
5
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
5
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+