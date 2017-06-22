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    Бадштубер готов искать команду в зарубежном чемпионате

    Экс-защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер, который сейчас не имеет команды, готов попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

    «Я очень хочу смотреть вперед с оптимизмом. И готов начать новый этап в своей карьере. Уверен, что впереди меня ждет нечто очень положительное.

    Где я буду играть? С удовольствием бы продолжал совершенствовать свою игру в какой-нибудь другой стране. Я могу еще несколько лет играть на самом высоком уровне. Мне все еще 28 лет, и я, естественно, не исключаю выступления за сборную Германии», – сказал Бадштубер Sport1.de.

    Напомним, что прошедший сезон футболист провел на правах аренды в «Шальке-04».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 11:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 22 июня 2017, 11:54

      Давай в Россию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 11:40

      Вангую: им вскоре заинтересуется Зенит...

      0
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