Бадштубер готов искать команду в зарубежном чемпионате

Экс-защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер, который сейчас не имеет команды, готов попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

«Я очень хочу смотреть вперед с оптимизмом. И готов начать новый этап в своей карьере. Уверен, что впереди меня ждет нечто очень положительное.

Где я буду играть? С удовольствием бы продолжал совершенствовать свою игру в какой-нибудь другой стране. Я могу еще несколько лет играть на самом высоком уровне. Мне все еще 28 лет, и я, естественно, не исключаю выступления за сборную Германии», – сказал Бадштубер Sport1.de.

Напомним, что прошедший сезон футболист провел на правах аренды в «Шальке-04».