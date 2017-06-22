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    Фигу не верит в уход Роналду из «Реала»

    Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу не допускает мысли об уходе из мадридского клуба форварда Криштиану Роналду.

    «Считаю, что нет незаменимого игрока, даже если речь идет о Криштиану Роналду. Да и вообще клубы не могут зависеть от кого-то одного. История таких клубов превыше любого конкретного игрока или даже президента.

    Но для того, чтобы такое произошло, должно произойти очень многое. Это его личное решение. Если человек хочет, чтобы что-то случилось, то так и будет. Но я считаю, что такое в данном случае крайне маловероятно», – цитирует Фигу goal.com.

    Напомним, в последние дни появилось много сообщений о желании Роналду перейти в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

    Источник: Goal.com

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    22.06.2017 07:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 июня 2017, 10:24

      и я не верю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 22 июня 2017, 10:00

      Ага, так и говорит - Фигу Вам!

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 июня 2017, 09:20

      Болельщики Барсы тоже не верили)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 июня 2017, 08:17

      В своё время никто не верил в переход Фигу из Барсы в Реал, а он перешёл)
      Так что, всё возможно!

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