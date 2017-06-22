Фигу не верит в уход Роналду из «Реала»

Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу не допускает мысли об уходе из мадридского клуба форварда Криштиану Роналду.

«Считаю, что нет незаменимого игрока, даже если речь идет о Криштиану Роналду. Да и вообще клубы не могут зависеть от кого-то одного. История таких клубов превыше любого конкретного игрока или даже президента.

Но для того, чтобы такое произошло, должно произойти очень многое. Это его личное решение. Если человек хочет, чтобы что-то случилось, то так и будет. Но я считаю, что такое в данном случае крайне маловероятно», – цитирует Фигу goal.com.

Напомним, в последние дни появилось много сообщений о желании Роналду перейти в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».