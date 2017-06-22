Осорио: «Ассистент тренера Новой Зеландии оскорблял меня на испанском»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал свое поведение на бровке. Напомним, Осорио метался по технической зоне и кричал на арбитра, когда получил травму мексиканский защитник Карлос Сальседо.

«В том эпизоде были нарушены правила fair play. Мы кричали, что соперник должен остановиться, ведь наш игрок получил травму. Пока не знаю, каким тяжелым вышло повреждение. Однако реакции не последовало. Кроме того ассистент тренера новозеландцев оскорблял меня на испанском», – рассказал Осорио.

Мексика выиграла у Новой Зеландии со счетом 2:1, лишив соперника шансов на выход из группы.

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