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    Осорио: «Ассистент тренера Новой Зеландии оскорблял меня на испанском»

    Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал свое поведение на бровке. Напомним, Осорио метался по технической зоне и кричал на арбитра, когда получил травму мексиканский защитник Карлос Сальседо.

    «В том эпизоде были нарушены правила fair play. Мы кричали, что соперник должен остановиться, ведь наш игрок получил травму. Пока не знаю, каким тяжелым вышло повреждение. Однако реакции не последовало. Кроме того ассистент тренера новозеландцев оскорблял меня на испанском», – рассказал Осорио.

    Мексика выиграла у Новой Зеландии со счетом 2:1, лишив соперника шансов на выход из группы.

    Тренер сборной Новой Зеландии: «Мы подарили шоу всему миру»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 00:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 02:07

      Надо было как Зизу на лысого его брать

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 июня 2017, 01:52

      Ну послал бы его на английском и делов то...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 июня 2017, 01:35

      А сам ты Осорио сказал тренеру сборной Новой Зеландии "фак ю" и весь мир это видел, не стыдно ?

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