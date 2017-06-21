«Уфа» проведет три матча на втором подготовительном сборе

«Уфа» продолжает подготовку к предстоящему сезону. Стали известны соперники уфимцев на втором сборе в подмосковном Новогорске. Ими станут «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Енисей».

Сам сбор продлится начнется в четверг, 21 июня. Продлится он неделю – до 28 июня. В рамках первого сбора, который прошел в Уфе, команда не проводила товарищеских матчей.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Уфа» заняла седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а также дошла до полуфинала Кубка страны.