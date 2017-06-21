«Ювентус» рассматривает Данило и Канселу как замену Алвесу

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Реала» Данило. Туринцы рассматривают 25-летнего игрока в качестве замены Даниэлю Алвесу, который близок к воссоединению с экс-главным тренером «Барселоны» Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити».

Сообщается, что более дешевой альтернативой для «старой синьоры» является Жоао Канселу из «Валенсии».

В минувшем сезоне Данило провел 25 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Канселу принял участие в 38-ми поединках, отметившись одним мячом и четырьмя голевыми пасами.