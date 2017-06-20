Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«БИЗНЕС Online»: Полоз продолжит карьеру в «Зените»

20 июня 2017, 13:47
18

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз может сменить клубную прописку. Как сообщается, футболиста намерен подписать «Зенит». Рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что клуб не интересуется данным футболистом. Также не исключался переход 25-летнего игрока в «Рубин».

Полоз в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Полоз Дмитрий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chehofff
1497956875
Бесплатно. Свободным агентом. Красавчики.
Ответить
ФК_Полоцк
1497958070
Брозович, Манолас, Балотелли, Пепе.... В итоге - Полоз на банку, а надо в Рубин к Бердыеву.
Ответить
арейская
1497959260
Надеюсь, что это очередная "утка"...
Ответить
stream15
1497960082
Зачем этот мужицкий балласт в Зените?
Ответить
МАКАРШВЕД
1497961002
РОСТОВ редеет с каждым днем !!!!!
Ответить
sidul1
1497961546
Дзюбу отдайте Ростову
Ответить
Mahone
1497963457
Лавку просиживать будешь,иди к Бикеичу-он раскрыл тебя
Ответить
Челнинец
1497966562
Полоз не стоит, будешь очередным Рязанцевым, Бухаровым, Файзуллиным, и тд)
Ответить
bset
1497966822
Когда в клуб вернулся Фурсенко, пришел Манчини, я начал ждать покупки игроков и стал побаиваться, что конкуренции в следующем сезоне не будет. Зенит спокойно выиграет. Но чем больше покупок мы видим, тем больше я успокаиваюсь. Соберите весь состав Ростова у себя. Нам будет отлично.
Ответить
h3LL1k
1497970044
в сложившийся ситуации больше всего жалко болел Ростова.... удачи вам крепитесь надеюсь что у вас всё равно будет всё хорошо удачи Ростов!
Ответить
Главные новости
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
10
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Все новости
Все новости
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
5
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
5
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
5
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+