«БИЗНЕС Online»: Полоз продолжит карьеру в «Зените»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз может сменить клубную прописку. Как сообщается, футболиста намерен подписать «Зенит». Рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что клуб не интересуется данным футболистом. Также не исключался переход 25-летнего игрока в «Рубин».

Полоз в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.