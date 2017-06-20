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    «БИЗНЕС Online»: Полоз продолжит карьеру в «Зените»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз может сменить клубную прописку. Как сообщается, футболиста намерен подписать «Зенит». Рыночная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро.

    Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что клуб не интересуется данным футболистом. Также не исключался переход 25-летнего игрока в «Рубин».

    Полоз в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    20.06.2017 13:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 июня 2017, 17:47

      в сложившийся ситуации больше всего жалко болел Ростова.... удачи вам крепитесь надеюсь что у вас всё равно будет всё хорошо удачи Ростов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 17:08

      А такое вполне может случиться ! А то Спартак захватит !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2017, 16:53

      Когда в клуб вернулся Фурсенко, пришел Манчини, я начал ждать покупки игроков и стал побаиваться, что конкуренции в следующем сезоне не будет. Зенит спокойно выиграет. Но чем больше покупок мы видим, тем больше я успокаиваюсь. Соберите весь состав Ростова у себя. Нам будет отлично.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 20 июня 2017, 16:49

      Полоз не стоит, будешь очередным Рязанцевым, Бухаровым, Файзуллиным, и тд)

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 июня 2017, 15:57

      Лавку просиживать будешь,иди к Бикеичу-он раскрыл тебя

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 июня 2017, 15:25

      Дзюбу отдайте Ростову

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 20 июня 2017, 15:16

      РОСТОВ редеет с каждым днем !!!!!

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 июня 2017, 15:01

      Ростов разобрали на запчасти ! Только клуб начал игру показывать сразу всех игроков забрали ,Зенит аж сразу троих!

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 20 июня 2017, 15:01

      Зачем этот мужицкий балласт в Зените?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2017, 14:47

      Надеюсь, что это очередная "утка"...

      4
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