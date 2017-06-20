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«Динамо» намерено избавиться от Погребняка

20 июня 2017, 11:27
37

Московское «Динамо» этим летом планирует расстаться с защитником Виталием Дьяковым и нападающим Павлом Погребняком. Об этом рассказал генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

«К сожалению, интерес к Дьякову и Погребняку со стороны других клубов не появился. У клуба есть желание расстаться с игроками в это межсезонье», – сказал Муравьев.

Стоит отметить, что контракты обоих футболистов истекают летом следующего года.

В минувшем сезоне Дьяков выступал на правах аренды за «Томь». Погребняк провел за «Динамо» в ФНЛ пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Дьяков Виталий
Комментарии (37)
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Shpion23
1497947826
"Есть желание расстаться" и "ИЗБАВИТЬСЯ" - чуете разницу?)
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bset
1497948051
Так уже год есть это желание. Но хитрый Погребняк грамотный контракт подписал.
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Tiger Altaica
1497948288
Да от таких футболистов надо вообще из футбола избавляться, на кол его!)))
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серега кашин
1497952389
погребняк ни кому и даром не нужен и будет сидеть на шее динамо до конца контракта
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Kikujiro
1497955569
давно пора. хотя Виталю я бы оставил.
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tank219
1497959428
Не так это просто, ребята ушлые, ты их в дверь - они в окно. Шибко футбол любят
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subbotaspartak
1497959737
А что Погребнян в Арарат не годен? Давай всех туда, на потеху народу.
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Mahone
1497963279
Да и правильно,на пенсию его,а он все торгуется
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OfaZavr
1497969105
Очень хорошо. И побыстрее!
Ответить
Тамхар
1497970776
Погребняка к Дзюбе в Зенит нужно. Во будет нападение на берегах Невы!
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