«Динамо» намерено избавиться от Погребняка

Московское «Динамо» этим летом планирует расстаться с защитником Виталием Дьяковым и нападающим Павлом Погребняком. Об этом рассказал генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

«К сожалению, интерес к Дьякову и Погребняку со стороны других клубов не появился. У клуба есть желание расстаться с игроками в это межсезонье», – сказал Муравьев.

Стоит отметить, что контракты обоих футболистов истекают летом следующего года.

В минувшем сезоне Дьяков выступал на правах аренды за «Томь». Погребняк провел за «Динамо» в ФНЛ пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.