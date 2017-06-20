Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» намерено избавиться от Погребняка

    Московское «Динамо» этим летом планирует расстаться с защитником Виталием Дьяковым и нападающим Павлом Погребняком. Об этом рассказал генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

    «К сожалению, интерес к Дьякову и Погребняку со стороны других клубов не появился. У клуба есть желание расстаться с игроками в это межсезонье», – сказал Муравьев.

    Стоит отметить, что контракты обоих футболистов истекают летом следующего года.

    В минувшем сезоне Дьяков выступал на правах аренды за «Томь». Погребняк провел за «Динамо» в ФНЛ пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 июня 2017, 20:08

      в Арарат их всех!!! Во команда будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 июня 2017, 18:03

      Срубить его хотят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 20 июня 2017, 17:59

      Погребняка к Дзюбе в Зенит нужно. Во будет нападение на берегах Невы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 17:38

      Как же от него избавиться?.... Он же дерево...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2017, 17:31

      Очень хорошо. И побыстрее!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 16:46

      Намерено , может и избавятся . Хотя этим намерениям уже два года два года как !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 июня 2017, 15:54

      Да и правильно,на пенсию его,а он все торгуется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2017, 15:43

      Мне вот интересно, а где те фанаты с большими яйцами, который гнули пальцы на базе Динамо? Разбежались все после вылета в ФНЛ? Пообщались бы с ним.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 20 июня 2017, 15:07

      Разгружают свою зарплатную ведомость...поздновато как-то начали, ещё раньше надо было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 20 июня 2017, 15:01

      Они хотят его просто тихо убрать....бедняга

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Кривоножка 20 июня 2017, 17:41

      Не бедняга он... Зарвавшийся типок... Уселся на контракт и погоняет... Ушлый агент в своё время всё толково обтяпал для клиента... Теперь куда и как его??????

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11