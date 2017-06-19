Источник: Канунников близок к переходу в «Спартак»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». По информации источника, стороны близки к успешному завершению переговоров.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает 25-летнего игрока в связи с дефицитом российских игроков, появившимся после травмы полузащитника Романа Зобнина.

По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано до лета 2018 года.