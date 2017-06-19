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    Источник: Канунников близок к переходу в «Спартак»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». По информации источника, стороны близки к успешному завершению переговоров.

    Ранее сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает 25-летнего игрока в связи с дефицитом российских игроков, появившимся после травмы полузащитника Романа Зобнина.

    По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано до лета 2018 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.06.2017 20:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 июня 2017, 10:34

      нормалек

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 23:52

      усиление для ЛЧ чтобы вылететь в ЛЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Yordan Lechkov 19 июня 2017, 23:42

      Для скамейки пойдет...

      0
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      Рейтинг: +22

      WWWSSSWWW 19 июня 2017, 22:24

      наконец то Рубин сплавил его

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 июня 2017, 21:38

      Не верю, что Россия бедна на таланты, а вот в то, что молодым не дают возможности проявить себя полноценно - знаю точно!
      Не смог найти нарезку игровых моментов с Канунниковым, поэтому с трудом представляю себе его возможности. Но плюсы есть - российский паспорт и опыт выступлений в РФПЛ. Пожелаю ему успехов!

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 июня 2017, 21:20

      Ну чтож, судя по всему, никто из качественных игроков за более-менее разумные деньги в ЧР ехать не хочет! Имеем то что имеем, ничего не поделаешь! Я думаю если бы была возможность, то конечно же взяли бы сильного игрока!

      3
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      Рейтинг: +461

      СПАРТ-ТАК 19 июня 2017, 21:18

      Посмотрим что покажет в новом сезоне, в РУБИНЕ не впечетлил...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 20:55

      Был помоложе - как-то подавал надежды, потом полетел по арендам и сезонам... Возраст самый ТО, не травмируется, адаптированный под команды всех уровней и кошельков.... Должен выстрелить... Удачи!...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > insider_retro 19 июня 2017, 20:59

      согласен-не помешает.

      4
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      Рейтинг: +800

      forward33 19 июня 2017, 20:53

      Зачем???Он Самедова дублирует. Лучше Караваева взять, защ нужен

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > forward33 19 июня 2017, 20:56

      Думаю, тренер подлинней скамейку формирует...

      0
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      Рейтинг: +61

      kirjuhaaa > forward33 19 июня 2017, 21:09

      Он иногда на фланге играет. Но он скорее фланговый нападающий, а Самедов по всей бровке бегает...больше инсайд или полузащитник. В прошлом сезоне Макс играл по центру в нападнии. Может играть не хуже Зе Луиша, да и статистика примерно такая же..только играл за середняк, а Луиш за чемпионов.

      2
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      Рейтинг: +197

      proekt 19 июня 2017, 20:49

      не плохо

      1
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