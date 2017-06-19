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Источник: Канунников близок к переходу в «Спартак»

19 июня 2017, 20:46
14

Нападающий «Рубина» Максим Канунников во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». По информации источника, стороны близки к успешному завершению переговоров.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает 25-летнего игрока в связи с дефицитом российских игроков, появившимся после травмы полузащитника Романа Зобнина.

По данным Transfermarkt, стоимость Канунникова составляет 4 миллиона евро. Действующее соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано до лета 2018 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Канунников Максим
Комментарии (14)
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Mahone
1497894594
Хорошее приобретение!!!!!!!!
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proekt
1497894597
не плохо
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forward33
1497894795
Зачем???Он Самедова дублирует. Лучше Караваева взять, защ нужен
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insider_retro
1497894928
Был помоложе - как-то подавал надежды, потом полетел по арендам и сезонам... Возраст самый ТО, не травмируется, адаптированный под команды всех уровней и кошельков.... Должен выстрелить... Удачи!...
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СПАРТ-ТАК
1497896281
Посмотрим что покажет в новом сезоне, в РУБИНЕ не впечетлил...
Ответить
Сильвербой
1497896451
Ну чтож, судя по всему, никто из качественных игроков за более-менее разумные деньги в ЧР ехать не хочет! Имеем то что имеем, ничего не поделаешь! Я думаю если бы была возможность, то конечно же взяли бы сильного игрока!
Ответить
mialkov
1497897522
Не верю, что Россия бедна на таланты, а вот в то, что молодым не дают возможности проявить себя полноценно - знаю точно! Не смог найти нарезку игровых моментов с Канунниковым, поэтому с трудом представляю себе его возможности. Но плюсы есть - российский паспорт и опыт выступлений в РФПЛ. Пожелаю ему успехов!
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Yordan Lechkov
1497904939
Для скамейки пойдет...
Ответить
Garrincha58
1497905564
усиление для ЛЧ чтобы вылететь в ЛЕ
Ответить
Igor Belousov
1497944059
нормалек
Ответить
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