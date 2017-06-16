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«Спартак» намерен приобрести Канунникова

16 июня 2017, 14:54
25

Нападающий «Рубина» Максим Канунников в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Сообщается, что 25-летний форвард попал в сферу интересов «Спартака».

«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Ранее появилась информация, что на Канунникова претендует «Зенит», но позже петербургский клуб опроверг эту информацию.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги нападающий записал на свой счет семь голов в 20 матчах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Канунников Максим Зобнин Роман
Комментарии (25)
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Евгений Агеев
1497614268
Ну не знаю, не знаю. Чем то он мне Баженова напоминает. Иногда выстреливает, но по большей части серая масса.
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insider_retro
1497614319
Намерен, предполагает, имеет виды и т.п...... И так почти все .... Сколько галиматьи...
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Chesn0k
1497614583
канунников нап, а зобнин хав. еретическая инфа.
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серега кашин
1497617175
вот это усиление ничего не скажешь
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ARSteven89
1497617673
Больше всего пугает, что Макса хотят приобрести, потому что "возник дефицит игроков с российскими паспортами"...
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compka
1497620299
Максим в Рубине нужен, а в Спартаке может не выдержать конкуренцию в основной состав
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tank219
1497623016
А в резерве у нас что все паспорта потеряли?
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frizom
1497626327
Не похоже что его вообще будут покупать. Спартак очень тихо ведет себя на рынке. Думаю до конкретной покупки мы не узнаем кем конкретно интересуется клуб. Может так даже и лучше...
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Mahone
1497627273
Если купят-думаю это усиление
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dok66
1497632888
Российский паспорт-это не повод для закупки !
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