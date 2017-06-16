«Спартак» намерен приобрести Канунникова

Канунников,Эменики,это что обещанное усиление к ЛЧ????Они при всём моём уважение к ним даже во внутреннем чемпионате не усилят,если только на подмену в случае травмы Зе Луиша и Адриано
Нападающий «Рубина» Максим Канунников в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Сообщается, что 25-летний форвард попал в сферу интересов «Спартака».
«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», – рассказал источник, близкий к ситуации.
Ранее появилась информация, что на Канунникова претендует «Зенит», но позже петербургский клуб опроверг эту информацию.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги нападающий записал на свой счет семь голов в 20 матчах.