«Спартак» намерен приобрести Канунникова

Нападающий «Рубина» Максим Канунников в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Сообщается, что 25-летний форвард попал в сферу интересов «Спартака».

«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Ранее появилась информация, что на Канунникова претендует «Зенит», но позже петербургский клуб опроверг эту информацию.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги нападающий записал на свой счет семь голов в 20 матчах.