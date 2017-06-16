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    «Спартак» намерен приобрести Канунникова

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Сообщается, что 25-летний форвард попал в сферу интересов «Спартака».

    «В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Ранее появилась информация, что на Канунникова претендует «Зенит», но позже петербургский клуб опроверг эту информацию.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги нападающий записал на свой счет семь голов в 20 матчах.

    Источник: ТАСС

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    16.06.2017 14:54
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 18 июня 2017, 13:32

      Канунников,Эменики,это что обещанное усиление к ЛЧ????Они при всём моём уважение к ним даже во внутреннем чемпионате не усилят,если только на подмену в случае травмы Зе Луиша и Адриано

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 июня 2017, 01:06

      мощный парень
      не ленивый
      .

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 17 июня 2017, 15:25

      - друзья!, давайте отправим наши эмоции в стороночку!...может это - вообще фейк или пиар !?, вспомните недавний фейк с Балотелли)...но Макс - перспективен!,если с ним будет работать тренер-профи!!! - это личное мнение автора(то есть- моё), которое я высказываю, не навязывая его никому и не претендуя на его правильность (достоверность). Всем здоровья!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > кеша_КБ 17 июня 2017, 20:34

      Все может быть-может еще раскроется как тот же самый Зобнин.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 июня 2017, 13:35

      Рациональное ли это решение?

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 17 июня 2017, 13:09

      Не думаю что Канунников является усилением для Спартака! Под лигу чемпионов надо брать более сильных футболистов!

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      Рейтинг: +837

      eleng 17 июня 2017, 04:01

      Игрок хороший, но причина покупки просто шлак. Есть своя школа и второй состав...

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 июня 2017, 22:58

      Это усиление?

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      Рейтинг: +305

      Bobafett 16 июня 2017, 21:44

      Ждём

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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 20:08

      Российский паспорт-это не повод для закупки !

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 19:03

      Всё возможно,
      Но надо подумать и... осторожно.

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