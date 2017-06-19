Дубль Райта-Филлипса принес три очка «Нью-Йорк Ред Буллз»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Нью-Йорк Рэд Буллз» на выезде обыграл «Филадельфию». Стоит отметить, что оба гола на счету форварда Брэдли Райта-Филлипса. После этой встречи «Нью-Йорк Рэд Буллз» поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Филадельфия» продолжает оставаться на 10-й строчке.
МЛС. Регулярный чемпионат
Филадельфия – Нью-Йорк Рэд Буллз – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Райт-Филлипс, 87; 0:2 – Райт-Филлипс, 90+1.
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Источник: Бомбардир.ру