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    Дубль Райта-Филлипса принес три очка «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Завершился очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Нью-Йорк Рэд Буллз» на выезде обыграл «Филадельфию». Стоит отметить, что оба гола на счету форварда Брэдли Райта-Филлипса. После этой встречи «Нью-Йорк Рэд Буллз» поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Филадельфия» продолжает оставаться на 10-й строчке.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Нью-Йорк Рэд Буллз – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Райт-Филлипс, 87; 0:2 – Райт-Филлипс, 90+1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 09:16
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