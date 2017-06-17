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    Сын обладателя «Золотого мяча»-1995 Веа готов подписать взрослый контракт с «ПСЖ»

    Тимоти, сын либерийского экс-игрока «Милана» и члена списка ФИФА-100 Джорджа Веа, готов подписать полноценный контракт с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист ресурса Goal Робин Байрнер. Прежде 17-летний Веа выступал за молодежный состав парижского клуба.

    Тимоти родился в Нью-Йорке, куда его отец переехал по завершении профессиональной карьеры. Ранее стало известно о том, что футболист выбрал выступления за национальную сборную США.

    Джордж Веа выступал за «ПСЖ» с 1992-го по 1995 год. В этот период он стал чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок лиги, один раз – Кубок страны.

    Источник: Twitter

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    17.06.2017 21:30
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