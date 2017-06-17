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    Алвес: «Не думаю, что поражение в финале ЛЧ помешает Буффону войти в историю»

    Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился мнением о том, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон не сумел выиграть первый кубок Лиги чемпионов в карьере. Напомним, 3-го июня туринский клуб в финальном матче турнира уступил «Реалу» со счетом 1:4.

    «Буффон – настоящий профессионал. В конце концов, Лига чемпионов – это всего лишь трофей. Не думаю, что это поражение помешает ему войти в историю. Он легенда, потому что за него говорят цифры. Буффон всегда будет Буффоном», – считает бразилец.

    39-летний Буффон выступает за «бьянконерри» с 2001 года. Ранее чемпион мира-2006 сказал о том, что минувший сезон может стать последним в его профессиональной карьере.

    Источник: Football Italia

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    17.06.2017 01:09
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 09:17

      Он и так уже легенда ! Причем действующая !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 июня 2017, 07:42

      Согласен с Алвесом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 17 июня 2017, 06:13

      Буффон всегда будет БУФФОНИЩЕ!ЧУДОВИЩНЫЙ БУФФОНИЩЕ!!!!!!!ФУТБОЛИЩЕ))))))))

      2
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