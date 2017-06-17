Алвес: «Не думаю, что поражение в финале ЛЧ помешает Буффону войти в историю»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился мнением о том, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон не сумел выиграть первый кубок Лиги чемпионов в карьере. Напомним, 3-го июня туринский клуб в финальном матче турнира уступил «Реалу» со счетом 1:4.

«Буффон – настоящий профессионал. В конце концов, Лига чемпионов – это всего лишь трофей. Не думаю, что это поражение помешает ему войти в историю. Он легенда, потому что за него говорят цифры. Буффон всегда будет Буффоном», – считает бразилец.

39-летний Буффон выступает за «бьянконерри» с 2001 года. Ранее чемпион мира-2006 сказал о том, что минувший сезон может стать последним в его профессиональной карьере.