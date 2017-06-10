Буффон: «Моя карьера была долгой и тяжелой»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил о том, что прошедший сезон может стать для него последним на профессиональном уровне.

«Я не вечен и никогда себя таковым не считал. Я думаю о коллективе, поэтому «Ювентусу» и сборная Италии правильно делают, что не сосредотачиваются на отдельных игроках. Раньше я говорил, что вряд ли стану тренером, однако работа в национальной команде кажется мне менее проблемной. Когда я уйду, я хотел бы некоторое время отдохнуть. Моя карьера была долгой и тяжелой», – сказал 39-летний Буффон.

В минувшем сезоне «бьянконери» завоевали титул чемпионов Италии и дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» со счетом 1:4.