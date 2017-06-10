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    Буффон: «Моя карьера была долгой и тяжелой»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сообщил о том, что прошедший сезон может стать для него последним на профессиональном уровне.

    «Я не вечен и никогда себя таковым не считал. Я думаю о коллективе, поэтому «Ювентусу» и сборная Италии правильно делают, что не сосредотачиваются на отдельных игроках. Раньше я говорил, что вряд ли стану тренером, однако работа в национальной команде кажется мне менее проблемной. Когда я уйду, я хотел бы некоторое время отдохнуть. Моя карьера была долгой и тяжелой», – сказал 39-летний Буффон.

    В минувшем сезоне «бьянконери» завоевали титул чемпионов Италии и дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» со счетом 1:4.

    Источник: Football Italia

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    10.06.2017 22:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 июня 2017, 16:11

      Удачи !

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 июня 2017, 13:39

      Да еще пару сезонов потерпи....

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 09:54

      После ЧМ и уйдет ! Все когда то заканчивается .

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 июня 2017, 03:43

      в спорте вовремя уйти дорогого стоит... удачи!

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 11 июня 2017, 01:09

      После финала ЛЧ сильно расстроился, вот и заявы такие, немного отойдёт и мы его точно увидим на ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 11 июня 2017, 00:16

      поиграет еще

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 июня 2017, 00:11

      Все когда-то заканчивается((( Если примешь решение уйти из футбола, будет множество огорченных людей, но мы все обязаны поблагодарить Джиджи за невероятную карьеру!

      1
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      Рейтинг: +14

      mixan993 10 июня 2017, 23:53

      не верю,ещё минимум 2 года

      1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 июня 2017, 23:38

      Нет нет, Джиджи, ещё один сезон. Ты обещал! Пожалуйста!!!

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 июня 2017, 23:35

      эй , Буфон, мы же тебя ждём в 2018!!!!!!!!!!!!!

      2
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