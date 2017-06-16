«Амкар» подписал 20-летнего хавбека «Торпедо»

«Амкар» объявил о переходе в клуб полузащитника «Торпедо» Ивана Мельникова. Как сообщается на официальном сайте красно-черных, 20-летний россиянин заключил с пермяками соглашение на три года.

«Мы уже достаточно давно обратили внимание на Мельникова. За время, которое он провел у нас на просмотре, убедились в том, что правильно оценивали его потенциал. У Мельникова есть все шансы вырасти в очень неплохого игрока. Мы готовы ему в этом помочь. Желаю Ивану использовать свой шанс и как можно громче заявить о себе в красно-черной футболке!» – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.