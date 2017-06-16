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    «Амкар» подписал 20-летнего хавбека «Торпедо»

    «Амкар» объявил о переходе в клуб полузащитника «Торпедо» Ивана Мельникова. Как сообщается на официальном сайте красно-черных, 20-летний россиянин заключил с пермяками соглашение на три года.

    «Мы уже достаточно давно обратили внимание на Мельникова. За время, которое он провел у нас на просмотре, убедились в том, что правильно оценивали его потенциал. У Мельникова есть все шансы вырасти в очень неплохого игрока. Мы готовы ему в этом помочь. Желаю Ивану использовать свой шанс и как можно громче заявить о себе в красно-черной футболке!» – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    Источник: ФК «Амкар»

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    16.06.2017 12:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +212

      perm 242 16 июня 2017, 20:55

      будем надеяться , что Иван вырастит в классного игрока ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 16 июня 2017, 14:06

      Смотри не подведи,будь звездой,новой

      2
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