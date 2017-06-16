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    Звезды эстрады записали песню в поддержку сборной России

    Российские эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие совместно с футболистами записали видеоклип в поддержку сборной России в преддверии чемпионата мира, который пройдет в 2018 году.

    «Съемка с участием музыкантов проходила в марте на сочинском стадионе «Фишт». Футболистов снимали всех по отдельности: «Спартака» – в Москве, «Зенита» – в Петербурге. Думаю, когда они увидят, прилично удивятся, что оказались в одном кадре.

    Очень приятно снимать вещи, у которых есть определенные задачи, которые сделаны, чтобы мотивировать спортсменов и даже больше болельщиков», – отметил режиссер видео Сергей Грей.

    Звезда российской эстрады Филипп Киркоров рассказал, что его интерес к футболу возник в 2008 году после успеха сборной России на чемпионате Европы.

    «Тогда мне стало интересно следить за нашим футболом. Я расстраивался, когда что-то не получалось в последние годы. Но я желаю нашей команде на родине самых высоких результатов», – сказал певец.

    Стоит отметить, что автором песни российских болельщиков стал Михаил Гуцериев, музыки – группа «Земляне».

    Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

    Источник: ТАСС

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    16.06.2017 10:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31

      user3618 27 июня 2017, 21:46

      Мальчик-гей,мальчик-гей
      забивай побыстрей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 21 июня 2017, 19:39

      Что одни "звезды", что другие - один уровень. В смысле, хорошо подобранная группа музыкантов.

      0
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      Рейтинг: +806

      jet andy 18 июня 2017, 12:55

      Буэээээээээээээ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 16 июня 2017, 14:06

      Полная дискридитация сборной !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 июня 2017, 11:20

      В Мексику в 1986 году для поддержки игроков сборной СССР приезжали настоящие звёзды тех времён: Михаил Жванецкий, Михаил Боярский, Александр Иванов(поэт-пародист). Из воспоминаний Сергея Алейникова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 июня 2017, 11:05

      Мотиваторы от бога

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 16 июня 2017, 11:04

      Какая сборная - такая и эстрада... XDDD Утверждение верно в обе стороны)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 июня 2017, 10:47

      Если это звёзды, то ... Просто нет нормальных слов!

      3
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