Звезды эстрады записали песню в поддержку сборной России

Российские эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие совместно с футболистами записали видеоклип в поддержку сборной России в преддверии чемпионата мира, который пройдет в 2018 году.

«Съемка с участием музыкантов проходила в марте на сочинском стадионе «Фишт». Футболистов снимали всех по отдельности: «Спартака» – в Москве, «Зенита» – в Петербурге. Думаю, когда они увидят, прилично удивятся, что оказались в одном кадре.

Очень приятно снимать вещи, у которых есть определенные задачи, которые сделаны, чтобы мотивировать спортсменов и даже больше болельщиков», – отметил режиссер видео Сергей Грей.

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров рассказал, что его интерес к футболу возник в 2008 году после успеха сборной России на чемпионате Европы.

«Тогда мне стало интересно следить за нашим футболом. Я расстраивался, когда что-то не получалось в последние годы. Но я желаю нашей команде на родине самых высоких результатов», – сказал певец.

Стоит отметить, что автором песни российских болельщиков стал Михаил Гуцериев, музыки – группа «Земляне».

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.