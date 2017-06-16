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    Голкипер «Тосно» подписал контракт с «Амкаром»

    Голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром» по схеме «2+1». В прошлом сезоне 26-летний игрок выступал за «Тосно».

    «Нигматуллин провел очень хороший сезон, и у него было несколько предложений из клубов РФПЛ. Но он сделал выбор в пользу нашего клуба, поскольку, по его мнению, именно здесь он сможет развиваться и прогрессировать.

    В то же время, и нам был нужен именно такой голкипер, как Артур – достаточно опытный вратарь с российским паспортом, который, по мнению тренерского штаба «Амкара», далеко не полностью раскрыл свой потенциал. Надеюсь, наше сотрудничество окажется плодотворным, и «Амкар» станет для Артура главным клубом в его карьере», – говорит исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    На счету вратаря выступления за «Мордовию», «Урал», «Химки» и «Волгу». Он прошел школу юношеских сборных России.

    Источник: ФК «Амкар»

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    16.06.2017 09:32
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