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    «Зенит» интересуется нападающим «Сампдории» Муриэлем

    Форвард «Сампдории» Луис Муриэль может перейти в «Зенит». Об интересе российского клуба 26-летнему колумбийцу сообщает Sampnews24. Согласно источнику, петербуржцы провели первую стадию переговоров в футболистом.

    В минувшем сезоне Муриэль забил 13 голов и отдал девять результативных пасов в 33-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро. Прежде игрок сборной Колумбии выступал за «Удинезе», «Лечче» и «Гранаду».

    Напомним, «Зенит» закончил сезон в РФПЛ на третьем месте в турнирной таблице. 28-го мая было объявлено об уходе главного тренера Мирчи Луческу, который возглавил команду в мае 2016 года. 1-го июня команду принял Роберто Манчини.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 21:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2017, 00:21

      типа Канунникова

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 22:29

      Может перейти, а может и не перейти.... Ну, ньюсмейкеры....

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 июня 2017, 22:13

      зенит уже года 2 им интересуется

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 июня 2017, 21:53

      Уже пол Европы перебрали кто якобы перейдёт в зеню...

      2
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