«Зенит» интересуется нападающим «Сампдории» Муриэлем

Форвард «Сампдории» Луис Муриэль может перейти в «Зенит». Об интересе российского клуба 26-летнему колумбийцу сообщает Sampnews24. Согласно источнику, петербуржцы провели первую стадию переговоров в футболистом.

В минувшем сезоне Муриэль забил 13 голов и отдал девять результативных пасов в 33-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 миллионов евро. Прежде игрок сборной Колумбии выступал за «Удинезе», «Лечче» и «Гранаду».

Напомним, «Зенит» закончил сезон в РФПЛ на третьем месте в турнирной таблице. 28-го мая было объявлено об уходе главного тренера Мирчи Луческу, который возглавил команду в мае 2016 года. 1-го июня команду принял Роберто Манчини.