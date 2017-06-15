Защитник «Боруссии-2» Циммерманн подписал контракт с «Норвичем»

Пресс-служба «Норвич Сити» объявила о бесплатном приобретении защитника Кристофа Циммерманна. Последние два сезона 24-летний немец провел во второй команде дортмундской «Боруссии». Контракт с футболистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один год.

«Я безумно рад и горд, что получил такую возможность. Уже считаю дни до начала сезона. Первое впечатление о клубе невероятно положительное, поэтому не могу дождаться встречи с командой», – прокомментировал событие футболист.

Циммерманн присоединится к восьмой команде Чемпионшипа 1-го июля.