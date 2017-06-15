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    Защитник «Боруссии-2» Циммерманн подписал контракт с «Норвичем»

    Пресс-служба «Норвич Сити» объявила о бесплатном приобретении защитника Кристофа Циммерманна. Последние два сезона 24-летний немец провел во второй команде дортмундской «Боруссии». Контракт с футболистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один год.

    «Я безумно рад и горд, что получил такую возможность. Уже считаю дни до начала сезона. Первое впечатление о клубе невероятно положительное, поэтому не могу дождаться встречи с командой», – прокомментировал событие футболист.

    Циммерманн присоединится к восьмой команде Чемпионшипа 1-го июля.

    Источник: ФК «Норвич»

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    15.06.2017 22:46
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