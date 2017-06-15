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    Медведев: «Рекорд – это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова»

    Бывший голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о том, как ему удалось установить в прошедшем сезоне рекорд Премьер-лиги по количеству минут без пропущенных мячей. Напомним, что в минувший понедельник футболист подписал контракт с «Локомотивом».

    – В минувшем сезоне вам удалась рекордная сухая серия, вы не пропускали в течение 989 минут. За счет чего достигли такого результата?

    – Спасибо всей команде и тренерскому штабу. Это наше общее достижение. Оборона показывала великолепную игру, мне было приятно стоять за этими парнями. За счет старания и упорства на тренировках мы смогли показать уникальный результат. Отдельное спасибо Курбану Бердыеву и Виталию Кафанову, что поверили в меня.

    – Джанаев поддержал?

    – До заключительного матча, когда рекорд стал возможен, мы даже не думали об этом, не считали минуты. А уже после того, как установили рекорд, Сослан поздравил. Но это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 07:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +64

      Дискотека Бавария. 15 июня 2017, 21:10

      Защита помогла.

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 июня 2017, 18:09

      Селихов тоже в Спартак пошел шлифовать скамейку запасных за большие бабки (ударение на "о")! Та же судьба ожидает и Медведева в Локо! А потом по следам Чепчугова! Парень выбрал не карьеру, а деньги! Это докажет следующий сезон!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 11:28

      это успех лично курбано пердивова

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 10:39

      Скажу одно Мужики!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > абжора 15 июня 2017, 18:10

      Мужики остались в Ростове! А Медведев.....?????

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора > Serjoga 15 июня 2017, 18:42

      Кому как.Лично я доволен его игрой за Ростов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serjoga 15 июня 2017, 20:09

      Все ДВА остались)))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 09:07

      а рекорд Акинфеева в ЛЧ тоже всего вратарского цеха?

      0
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      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Garrincha58 15 июня 2017, 11:06

      Всей конюшни, я бы сказал.

      4
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 июня 2017, 08:05

      Зачем его купили, мне не понятно, да и зачем он сам перешёл тоже.В основе он точно не будет, есть Гильерме, а сидеть можно было и в Ростове на банке.
      Надо было в другой клуб идти, где точно бы играл в старте.

      2
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      Рейтинг: +11

      allgood > Munez89 15 июня 2017, 09:49

      А нечего, что он перешел свободным агентом, а Ростов новый контракт даже не предлагал ? Да и Гиля не вечен...

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Munez89 15 июня 2017, 11:21

      гиле 31 год и последние 2 сезона он стал косячить, терять концентрацию в концовках... в этом сезоне было 4-6 игр где ему в створ попадали 1-2 раз и он пропускал....причем удары были вполне себе так берущиеся... так что у него есть шансы выходить даже в основе... оборона у Локо не хуже ростовской, а значит и медведеву надо будет выручать не так уж и много...

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