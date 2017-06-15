Медведев: «Рекорд – это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова»

Бывший голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о том, как ему удалось установить в прошедшем сезоне рекорд Премьер-лиги по количеству минут без пропущенных мячей. Напомним, что в минувший понедельник футболист подписал контракт с «Локомотивом».

– В минувшем сезоне вам удалась рекордная сухая серия, вы не пропускали в течение 989 минут. За счет чего достигли такого результата?

– Спасибо всей команде и тренерскому штабу. Это наше общее достижение. Оборона показывала великолепную игру, мне было приятно стоять за этими парнями. За счет старания и упорства на тренировках мы смогли показать уникальный результат. Отдельное спасибо Курбану Бердыеву и Виталию Кафанову, что поверили в меня.

– Джанаев поддержал?

– До заключительного матча, когда рекорд стал возможен, мы даже не думали об этом, не считали минуты. А уже после того, как установили рекорд, Сослан поздравил. Но это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова».