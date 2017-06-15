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  • Медведев: «Рекорд – это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова»

Медведев: «Рекорд – это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова»

15 июня 2017, 07:53
12

Бывший голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о том, как ему удалось установить в прошедшем сезоне рекорд Премьер-лиги по количеству минут без пропущенных мячей. Напомним, что в минувший понедельник футболист подписал контракт с «Локомотивом».

– В минувшем сезоне вам удалась рекордная сухая серия, вы не пропускали в течение 989 минут. За счет чего достигли такого результата?

– Спасибо всей команде и тренерскому штабу. Это наше общее достижение. Оборона показывала великолепную игру, мне было приятно стоять за этими парнями. За счет старания и упорства на тренировках мы смогли показать уникальный результат. Отдельное спасибо Курбану Бердыеву и Виталию Кафанову, что поверили в меня.

– Джанаев поддержал?

– До заключительного матча, когда рекорд стал возможен, мы даже не думали об этом, не считали минуты. А уже после того, как установили рекорд, Сослан поздравил. Но это не только мой успех, а всего вратарского цеха «Ростова».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Джанаев Сослан Медведев Никита Бердыев Курбан
Комментарии (12)
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Munez89
1497503112
Зачем его купили, мне не понятно, да и зачем он сам перешёл тоже.В основе он точно не будет, есть Гильерме, а сидеть можно было и в Ростове на банке. Надо было в другой клуб идти, где точно бы играл в старте.
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Garrincha58
1497506873
а рекорд Акинфеева в ЛЧ тоже всего вратарского цеха?
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абжора
1497512342
Скажу одно Мужики!
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карасевщина
1497515307
это успех лично курбано пердивова
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Serjoga
1497539381
Селихов тоже в Спартак пошел шлифовать скамейку запасных за большие бабки (ударение на "о")! Та же судьба ожидает и Медведева в Локо! А потом по следам Чепчугова! Парень выбрал не карьеру, а деньги! Это докажет следующий сезон!
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Дискотека Бавария.
1497550229
Защита помогла.
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