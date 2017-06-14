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Источник: «Зенит» решил расстаться с Эрнани и Цаллаговым

14 июня 2017, 17:11
42

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини практически определился с необходимыми ему новичками по позициям. Как сообщается, специалист хочет, чтобы ему приобрели центрального защитника, центрального полузащитника, левого вингера и нападающего.

При этом с большой долей вероятности клуб покинут Эрнани и Ибрагим Цаллагов. Для обоих идет поиск новых команд.

Бразилец в завершившемся сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, Цаллагов в восьми играх отдал одну результативную передачу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Цаллагов Ибрагим Эрнани
Комментарии (42)
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Tajik-za Zenit
1497450168
Лучше Юсупова уберите цалагова оставьте
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МАКАРШВЕД
1497451229
Вместо Эрнани и Ибрагима Цаллагова берут Аршавина, равномерная замена !!! Я от них худею!!!!
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kykyi
1497451547
Нападающего и вингера. А что будет с Дзюбой и Кокошей?
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insider_retro
1497453781
Как в басне у Крылова... Денег много, а стратегии развития клуба нет.... Всё подчинено непоследовательным и мимолётным решениям руководства.... Приглашали с помпой, а выпихивают одной строкой в новостном обзоре... И со следующими будет так же...
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Sergh4
1497454782
Давно пора!
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Бриг
1497455003
У обоих есть потенциал. Я бы отдал в аренду на вырост. К сожалению, так бывает. Манчини на них даже на тренировке не посмотрел.
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ValKar
1497455860
Для Ростова то что надо!
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Каратель помойников
1497456556
пи.дей,у зины климакс походу начался,с эрнани прощаются,а чипсоеда готовы подписать
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VVM1964
1497460347
ЦАЛЛАГОВА НА КУЗЯЕВА , ИЛИ " ШИЛО НА МЫЛО " .
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cska-62
1497463604
Цаллагов в самом расцвете хорошего уровня игрок. Зря подался в "Зенит". Только время потерял. Без работы не останется. Больше половины команд РФПЛ его с удовольствием купит. Эрнани молод, талантлив, опять же зря пошёл в "Зенит". Его могут и в аренду отдать. На вырост. Манчини - грамотный тренер, но не уверен, что именно в Питере у него чудо получится. По крайней мере, сразу! А времени ему никто не даст.
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