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    Источник: «Зенит» решил расстаться с Эрнани и Цаллаговым

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини практически определился с необходимыми ему новичками по позициям. Как сообщается, специалист хочет, чтобы ему приобрели центрального защитника, центрального полузащитника, левого вингера и нападающего.

    При этом с большой долей вероятности клуб покинут Эрнани и Ибрагим Цаллагов. Для обоих идет поиск новых команд.

    Бразилец в завершившемся сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, Цаллагов в восьми играх отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.06.2017 17:11
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июня 2017, 21:06

      Цаллагов в самом расцвете хорошего уровня игрок. Зря подался в "Зенит". Только время потерял. Без работы не останется. Больше половины команд РФПЛ его с удовольствием купит. Эрнани молод, талантлив, опять же зря пошёл в "Зенит". Его могут и в аренду отдать. На вырост. Манчини - грамотный тренер, но не уверен, что именно в Питере у него чудо получится. По крайней мере, сразу! А времени ему никто не даст.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > cska-62 14 июня 2017, 21:16

      Непонятный комментарий, исходя из ваших слов зачем молодым переходить в какие то топ клубы, пусть варятся там где есть)

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Den Bull 14 июня 2017, 23:21

      Комментарий очень понятный... В топ-клубы идти молодым безусловно нужно,предварительно прикинув каким делом ты будешь там заниматься... В Зените скорее всего сидеть на лавке и терять квалификацию...Как этого не видят игроки, мне не понятно!!! Кроме молодого Шатова и может быть Смольникова в Зените никто ИЗ МОЛОДЫХ не заиграл за последние пять лет, а список испорченных Зенитом не меньше десятка... Это если не считать сравнительно пожилых футболистов,которые тоже решили податься в "топ-Зенит"...
      В Зенит нужно идти за деньгами, как Нобоа и сидеть, как Паша Погребняк в Динамо,не играя, не ломаясь и регулярно получая смс-ки о пополнении счёта в банке...
      Футболисты,как бабы,подруги блядуна,каждая верит, что с ней суженый блядовать не будет))) Что он её любит, такую красавицу))) Вот свежий пример Ваня Новосельцев тоже думал, что Зеня в него влюблен))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > семёнычев 15 июня 2017, 11:03

      Совершенно справедливо. И о Ване Новосельцеве я отдельно писал.
      cska-62, 20.05.2017, 00:37
      "...Потом деньги хлынули не ручьём, а потоком! Вот только сразу нашлись вредители со своим "лимитом на легионеров", аферисты всех мастей и оттенков. И получилось, что выросла целая плеяда "жирных котов", не желающих совершенствоваться, а стремящихся лишь сидеть на дорогих контрактах благодаря российским паспортам. Зачем свою футбольную карьеру губят или уже погубили те же Рязанцев или Новосельцев? Им играть было негде? Или выгоднее лавку полировать за большие деньги? Последний, кстати, пока играл у Бердыева, был, наверное, самым перспективным центральным защитником в стране. И рассматривался как будущая смена Игнашевичу и братьям Березуцким! Ау, Ваня! Как ты там в Питере? Не надоело свой талант в землю закапывать? С усердием! Лопату дать? Или уже не нужно? Закопал?!"
      https://bombardir.ru/news/507231-Kerzhakov-V-Rossii-140-millionov-prezidentov-klubov-i-glavnyh-trenerov

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > cska-62 15 июня 2017, 12:37

      не жми на мозоль!!!!!
      "трупы бердыевских птенцов" особая статья для меня....
      очень обидно....
      хотя с другой стороны рассматриваю переходы в Зенит таких "клонов а ля Рязанцев", как осознанный выбор зарплаты в ущерб возможной карьере.....
      играет "молодой", вроде началО получаться и вдруг- БАЦ, ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗЕНИТ!!!! Получится у него или нет, он сам ещё не знает, но тут деньги и "не частями, а сразу", а на это даже Остап Ибрагимович вёлся....
      посидит, подумает и прыгнет.....
      а Рязанцев с Бухаром рассчитывали в сборную скорее попасть из Зенита, поэтому и прыгнули, хотя конечно это второй повод был к переходу после денежного....

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 14 июня 2017, 19:09

      пи.дей,у зины климакс походу начался,с эрнани прощаются,а чипсоеда готовы подписать

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      Рейтинг: +13

      ValKar 14 июня 2017, 18:57

      Для Ростова то что надо!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 июня 2017, 18:43

      У обоих есть потенциал. Я бы отдал в аренду на вырост. К сожалению, так бывает. Манчини на них даже на тренировке не посмотрел.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 18:43

      У Эрнани реверанс в сторону Манчини не получился . Хоть Цаллагов промолчал .

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      Рейтинг: +581

      Sergh4 14 июня 2017, 18:39

      Давно пора!

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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > Sergh4 14 июня 2017, 20:40

      а почему? Цаллагов в тех играх, где я его видел, мне понравился.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 июня 2017, 18:31

      к сожалению .... жалко ребят, но у них был шанс и они его использовали

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 июня 2017, 18:23

      Как в басне у Крылова... Денег много, а стратегии развития клуба нет.... Всё подчинено непоследовательным и мимолётным решениям руководства.... Приглашали с помпой, а выпихивают одной строкой в новостном обзоре... И со следующими будет так же...

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > insider_retro 14 июня 2017, 21:19

      Зенит не тот клуб который будет ждать на вырост, это клуб которому нужны достижения в поставленных целях.

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      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 18:17

      Полгода назад Эрнани называли более качественной заменой Витселю, не тормозящего атаку. Вот флюгеры.

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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 14 июня 2017, 18:01

      Эрнани счастлив приходу Манчини в «Зенит» Он был тебе рад что ты пришел, а ты уже с ним так обошелся))

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