Источник: «Зенит» решил расстаться с Эрнани и Цаллаговым

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини практически определился с необходимыми ему новичками по позициям. Как сообщается, специалист хочет, чтобы ему приобрели центрального защитника, центрального полузащитника, левого вингера и нападающего.

При этом с большой долей вероятности клуб покинут Эрнани и Ибрагим Цаллагов. Для обоих идет поиск новых команд.

Бразилец в завершившемся сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, Цаллагов в восьми играх отдал одну результативную передачу.