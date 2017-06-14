Источник: «Зенит» решил расстаться с Эрнани и Цаллаговым

Цаллагов в самом расцвете хорошего уровня игрок. Зря подался в "Зенит". Только время потерял. Без работы не останется. Больше половины команд РФПЛ его с удовольствием купит. Эрнани молод, талантлив, опять же зря пошёл в "Зенит". Его могут и в аренду отдать. На вырост. Манчини - грамотный тренер, но не уверен, что именно в Питере у него чудо получится. По крайней мере, сразу! А времени ему никто не даст.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини практически определился с необходимыми ему новичками по позициям. Как сообщается, специалист хочет, чтобы ему приобрели центрального защитника, центрального полузащитника, левого вингера и нападающего.
При этом с большой долей вероятности клуб покинут Эрнани и Ибрагим Цаллагов. Для обоих идет поиск новых команд.
Бразилец в завершившемся сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, Цаллагов в восьми играх отдал одну результативную передачу.