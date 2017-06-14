Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Футболисты ЦСКА вылетели в Австрию на первый сбор

    В среду, 14 июня футболисты ЦСКА вылетели на первый сбор из аэропорта Шереметьево. Он пройдет в Австрии. С командой отправились защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Алан Дзагоев, получившие травмы в конце прошлого сезона. Иностранные игроки присоединятся к красно-синими непосредственно в Австрии. При этом, Сергей Ткачев и Кирилл Набабкин остались в Москве.

    Первый подготовительный сбор ЦСКА пройдет в Австрии с 14 по 25 июня. На нем запланирован товарищеский матч. Соперником выступит «Штурм».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2017 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июня 2017, 15:31

      Удачи, здоровья, главное, чтобы без травм! Достали уже!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 июня 2017, 10:08

      В борьбе за золото сейчас будет бороться команды четыре, так что готовиться надо серьезно. Здоровья и удачи.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11