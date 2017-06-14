Футболисты ЦСКА вылетели в Австрию на первый сбор

В среду, 14 июня футболисты ЦСКА вылетели на первый сбор из аэропорта Шереметьево. Он пройдет в Австрии. С командой отправились защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Алан Дзагоев, получившие травмы в конце прошлого сезона. Иностранные игроки присоединятся к красно-синими непосредственно в Австрии. При этом, Сергей Ткачев и Кирилл Набабкин остались в Москве.

Первый подготовительный сбор ЦСКА пройдет в Австрии с 14 по 25 июня. На нем запланирован товарищеский матч. Соперником выступит «Штурм».