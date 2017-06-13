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Нобоа: «Меня очень хотели видеть в «Зените»

13 июня 2017, 15:14
14

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от своего перехода в петербургскую команду. Напомним, что сегодня эквадорский футболист первым прибыл на медицинский осмотр сине-бело-голубых.

«Все хорошо, город очень красивый, правда только гостиницу видел, стараюсь знакомиться с Петербургом. Медосмотр прошел, ничего не беспокоит, готов к первому сбору.

Не только в «Рубин» мог перейти, было еще несколько вариантов, но когда поговорил с руководством «Зенита», принял решение перейти в этот клуб. Мне все нравится. Много факторов, которые повлияли на мое решение. Предложения от «Зенита» были и год назад, и полгода назад. Это значит, что меня очень хотели видеть в команде. Хорошо, что я здесь. Семья в Петербург еще не переехала.

Ожидания от предстоящего сезона? Играть, тренироваться, познакомиться с командой. Манчини — супер тренер, тренировал хорошие команды, с которыми много трофеев выиграл», — сказал Нобоа.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Нобоа Кристиан
Комментарии (14)
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FCZenit1990
1497356257
Удачи нобоа
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la verdad
1497356706
Удачно вышел на пенсию :)
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acer2003
1497357084
Главное играть,а не сидеть на лаве
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zico2205
1497357132
Крис... Лучше чем в Ростове уже не будет....Загниешь в Питере....
Ответить
krokodail
1497357369
А мог бы ещё побыть Топом.
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compka
1497364844
Нобоа хочет доказать, что он - не игрок одного тренера.
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Pirboy
1497370419
Кристиан удачи!!!!!!!!!!
Ответить
shinnik
1497372686
Подвернулись..?
Ответить
NEON-SM
1497373778
Нобоа хорошо играл потому что его Бердыев грамотно использовал, Манчини может неугадать, в любом случае удачи
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Дядя Серёжа
1497426241
Постараться придётся, тут тебе не там...
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