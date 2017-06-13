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    Нобоа: «Меня очень хотели видеть в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от своего перехода в петербургскую команду. Напомним, что сегодня эквадорский футболист первым прибыл на медицинский осмотр сине-бело-голубых.

    «Все хорошо, город очень красивый, правда только гостиницу видел, стараюсь знакомиться с Петербургом. Медосмотр прошел, ничего не беспокоит, готов к первому сбору.

    Не только в «Рубин» мог перейти, было еще несколько вариантов, но когда поговорил с руководством «Зенита», принял решение перейти в этот клуб. Мне все нравится. Много факторов, которые повлияли на мое решение. Предложения от «Зенита» были и год назад, и полгода назад. Это значит, что меня очень хотели видеть в команде. Хорошо, что я здесь. Семья в Петербург еще не переехала.

    Ожидания от предстоящего сезона? Играть, тренироваться, познакомиться с командой. Манчини — супер тренер, тренировал хорошие команды, с которыми много трофеев выиграл», — сказал Нобоа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 15:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:44

      Постараться придётся, тут тебе не там...

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 13 июня 2017, 21:25

      сказал бы честно, что бабло заинтересовало и все бы поняли...)))

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 июня 2017, 20:09

      Нобоа хорошо играл потому что его Бердыев грамотно использовал, Манчини может неугадать, в любом случае удачи

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > NEON-SM 13 июня 2017, 21:08

      Совершенно верно.... Новосельцева перетянули - и что, и где?...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 июня 2017, 19:51

      Подвернулись..?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 13 июня 2017, 19:13

      Кристиан удачи!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 13 июня 2017, 17:40

      Нобоа хочет доказать, что он - не игрок одного тренера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      krokodail 13 июня 2017, 15:36

      А мог бы ещё побыть Топом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 июня 2017, 15:32

      Крис... Лучше чем в Ростове уже не будет....Загниешь в Питере....

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > zico2205 13 июня 2017, 21:10

      Не должен загнить... Там дуют ветра перемен...

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2017, 15:31

      Главное играть,а не сидеть на лаве

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 июня 2017, 15:25

      Удачно вышел на пенсию :)

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