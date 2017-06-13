Нобоа: «Меня очень хотели видеть в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от своего перехода в петербургскую команду. Напомним, что сегодня эквадорский футболист первым прибыл на медицинский осмотр сине-бело-голубых.

«Все хорошо, город очень красивый, правда только гостиницу видел, стараюсь знакомиться с Петербургом. Медосмотр прошел, ничего не беспокоит, готов к первому сбору.

Не только в «Рубин» мог перейти, было еще несколько вариантов, но когда поговорил с руководством «Зенита», принял решение перейти в этот клуб. Мне все нравится. Много факторов, которые повлияли на мое решение. Предложения от «Зенита» были и год назад, и полгода назад. Это значит, что меня очень хотели видеть в команде. Хорошо, что я здесь. Семья в Петербург еще не переехала.

Ожидания от предстоящего сезона? Играть, тренироваться, познакомиться с командой. Манчини — супер тренер, тренировал хорошие команды, с которыми много трофеев выиграл», — сказал Нобоа.