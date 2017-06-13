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    Кобелев: «Всегда говорил Кокорину, чтобы он отправлялся в Европу»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о сорвавшемся переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в лондонский «Арсенал».

    «Ситуация была следующая. Лондонцы захотели арендовать Сашу в последний день трансферного окна, но у него уже заканчивался контракт с «Динамо», что и послужило преградой. Отдать его мы никак не могли. Всегда говорил Кокорину, чтобы он уезжал за границу при первой же возможности. Даже перед трансфером в «Зенит» у нас был такой разговор. Твердил Саше: «Не надо тебе идти в другой российский клуб, отправляйся в Европу, какое бы предложение ни было», – приводит слова специалиста RT.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 00:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 13 июня 2017, 20:55

      в Казахстане говорят неплохой чемпионат

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 13 июня 2017, 20:14

      Ну еще не поздно куда-нить в чемпионшип или 2 бундеслигу податься

      0
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      Рейтинг: +36

      graf34 13 июня 2017, 18:17

      А я всегда говорил, что Кобелев толковый тренер...

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 июня 2017, 14:47

      Кто бы сказал Кобелю, чтобы он при первой возможности больше никого не тренировал.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 14:42

      Так шо ж не поехал ? Испугался , что нужно будет пахать ? И дело здесь не в таланте , а во внутреннем менталитете человека !

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 июня 2017, 14:31

      Очень жаль, что Кокорин его не прослушал. Одним ТАЛАНТИЩЕМ в России стало бы меньше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 июня 2017, 10:11

      Все зависит от желания играть ! А Кокорин решил просто побольше заработать !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 июня 2017, 06:07

      все зависело от Кокорина

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 13 июня 2017, 02:39

      да был коко уже в европе,в монако хорошо отсветился,все помним

      0
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      Рейтинг: +70

      savdail 13 июня 2017, 00:55

      Правда что ли? Какой футболистище! А говорят талант не пропьешь...

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