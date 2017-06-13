Кобелев: «Всегда говорил Кокорину, чтобы он отправлялся в Европу»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о сорвавшемся переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в лондонский «Арсенал».

«Ситуация была следующая. Лондонцы захотели арендовать Сашу в последний день трансферного окна, но у него уже заканчивался контракт с «Динамо», что и послужило преградой. Отдать его мы никак не могли. Всегда говорил Кокорину, чтобы он уезжал за границу при первой же возможности. Даже перед трансфером в «Зенит» у нас был такой разговор. Твердил Саше: «Не надо тебе идти в другой российский клуб, отправляйся в Европу, какое бы предложение ни было», – приводит слова специалиста RT.