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  • Кобелев: «Всегда говорил Кокорину, чтобы он отправлялся в Европу»

Кобелев: «Всегда говорил Кокорину, чтобы он отправлялся в Европу»

13 июня 2017, 00:37
14

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о сорвавшемся переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в лондонский «Арсенал».

«Ситуация была следующая. Лондонцы захотели арендовать Сашу в последний день трансферного окна, но у него уже заканчивался контракт с «Динамо», что и послужило преградой. Отдать его мы никак не могли. Всегда говорил Кокорину, чтобы он уезжал за границу при первой же возможности. Даже перед трансфером в «Зенит» у нас был такой разговор. Твердил Саше: «Не надо тебе идти в другой российский клуб, отправляйся в Европу, какое бы предложение ни было», – приводит слова специалиста RT.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Динамо Кокорин Александр Кобелев Андрей
Комментарии (14)
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savdail
1497304529
Правда что ли? Какой футболистище! А говорят талант не пропьешь...
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Каратель помойников
1497310774
да был коко уже в европе,в монако хорошо отсветился,все помним
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sprint5
1497323247
все зависело от Кокорина
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XaXatyn
1497337898
Все зависит от желания играть ! А Кокорин решил просто побольше заработать !
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APchelov
1497353468
Очень жаль, что Кокорин его не прослушал. Одним ТАЛАНТИЩЕМ в России стало бы меньше
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dok66
1497354130
Так шо ж не поехал ? Испугался , что нужно будет пахать ? И дело здесь не в таланте , а во внутреннем менталитете человека !
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Tostao
1497354427
Кто бы сказал Кобелю, чтобы он при первой возможности больше никого не тренировал.
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graf34
1497367057
А я всегда говорил, что Кобелев толковый тренер...
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m40
1497374098
Ну еще не поздно куда-нить в чемпионшип или 2 бундеслигу податься
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ruverzema29rus
1497376537
в Казахстане говорят неплохой чемпионат
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