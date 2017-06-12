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    Сарсания опроверг интерес «Зенита» к Полозу и Ерохину

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию, согласно который питерский клуб рассматривает возможность приобретения футболистов «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина.

    «Нам приписывают очень много игроков. Ерохиным и Полозом мы не интересуемся», – сказал функционер.

    На счету Полоза в минувшем сезоне РФПЛ семь голов, восемь голевых передач в 26 матчах. Ерохин провел 24 игры, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных паса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2017 23:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 июня 2017, 18:25

      Дыма без огня не бывает! Не в Зенит, так в другой клуб уйдут! Раз пошли разговоры об их "движухах", значит в Ростове они не останутся! Пришел новый тренер и будет создавать команду под себя! Не нравится мне Кучук, но не я ему оплачиваю контракт! Так что посмотрим на его работу осенью!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serjoga 13 июня 2017, 19:36

      Не хотелось бы вас огорчать(или обрадовать),но контракт ему оплачиваете вы.И я.И весь Ростов))))

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 июня 2017, 14:31

      Да они и не пойдут в Зеню...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 14:30

      Денег мало предложили что ли ? Ростов поэтому и отказал .

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 00:22

      Новосела взяли, хватит. А эти бе бурдыева - малозначимая величина.

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 июня 2017, 00:19

      Не трогайте хоть Полоза с Ерохой!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Таганский 13 июня 2017, 19:37

      Думаю, поздно....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2017, 00:02

      конечно они и не пойдут в Зенит

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