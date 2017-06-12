Сарсания опроверг интерес «Зенита» к Полозу и Ерохину

Дыма без огня не бывает! Не в Зенит, так в другой клуб уйдут! Раз пошли разговоры об их "движухах", значит в Ростове они не останутся! Пришел новый тренер и будет создавать команду под себя! Не нравится мне Кучук, но не я ему оплачиваю контракт! Так что посмотрим на его работу осенью!
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию, согласно который питерский клуб рассматривает возможность приобретения футболистов «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина.
«Нам приписывают очень много игроков. Ерохиным и Полозом мы не интересуемся», – сказал функционер.
На счету Полоза в минувшем сезоне РФПЛ семь голов, восемь голевых передач в 26 матчах. Ерохин провел 24 игры, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных паса.