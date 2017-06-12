Канчельскис заявил, что с удовольствием пойдет к Слуцкому в «Халл» в случае приглашения

Экс-главный тренер «Уфы», «Юрмалы» и «Соляриса» Андрей Канчельскис заявил, что с удовольствием присоединится к Леониду Слуцкому в «Халле», если последует такое предложение. Бывший наставник ЦСКА и сборной России возглавил английский клуб на прошлой неделе и пока еще не определился с помощниками в тренерском штабе.

«Если последует приглашение, с удовольствием войду в тренерский штаб «Халл Сити». Помогу, чем смогу. Чемпионшип – сложный турнир. Там другой менталитет, другой футбол. За один сезон будет тяжело вернуться в АПЛ. Это все прекрасно понимают. Думаю, первый сезон уйдет на комплектование команды и адаптацию.

Слуцкому важно донести до футболистов свои требования. На второй сезон можно будет ставить задачу выхода в АПЛ. Мне хотелось бы, чтобы у Слуцкого получилось. А отношение болельщиков к нему будет зависеть от результата команды», – сказал Канчельскис.

Напомним, сегодня Канчельскис сообщил, что провел переговоры с руководством «Луч-Энергии».