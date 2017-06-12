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    Канчельскис заявил, что с удовольствием пойдет к Слуцкому в «Халл» в случае приглашения

    Экс-главный тренер «Уфы», «Юрмалы» и «Соляриса» Андрей Канчельскис заявил, что с удовольствием присоединится к Леониду Слуцкому в «Халле», если последует такое предложение. Бывший наставник ЦСКА и сборной России возглавил английский клуб на прошлой неделе и пока еще не определился с помощниками в тренерском штабе.

    «Если последует приглашение, с удовольствием войду в тренерский штаб «Халл Сити». Помогу, чем смогу. Чемпионшип – сложный турнир. Там другой менталитет, другой футбол. За один сезон будет тяжело вернуться в АПЛ. Это все прекрасно понимают. Думаю, первый сезон уйдет на комплектование команды и адаптацию.

    Слуцкому важно донести до футболистов свои требования. На второй сезон можно будет ставить задачу выхода в АПЛ. Мне хотелось бы, чтобы у Слуцкого получилось. А отношение болельщиков к нему будет зависеть от результата команды», – сказал Канчельскис.

    Напомним, сегодня Канчельскис сообщил, что провел переговоры с руководством «Луч-Энергии».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2017 17:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +571

      levon_man 12 июня 2017, 19:13

      Было бы интересно посмотреть

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > levon_man 12 июня 2017, 23:19

      На что посмотреть ?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 18:09

      А вооще Андрей бы не помешал Слуцкому ! Хоть и давно , но АПЛ он прошел с флагом , и Арш даже близко не стоял !

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июня 2017, 17:36

      Нет темы популярней на Бомбардире ,чем Слуцкий и Халл-Сити ))))

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 июня 2017, 17:25

      да я бы тоже пошел.. только вот Слуцкий не позовет ни меня,ни Канчельскиса... хотя у меня шансов больше..

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