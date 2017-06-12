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  • Фернандо: «Мне нужно показывать хорошую игру в «Спартаке» и ждать вызова в сборную Бразилии»

Фернандо: «Мне нужно показывать хорошую игру в «Спартаке» и ждать вызова в сборную Бразилии»

12 июня 2017, 16:19
9

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о причинах возвращения в Восточную Европу, а также высказал мнение, что болельщикам не стоит опасаться ехать на чемпионат мира-2018 в Россию.

«Чем обусловлено мое возвращение в Восточную Европу после не слишком удачного опыта в «Шахтере»? «Спартак» предложил очень хорошие условия, а также проект создания сильной команды для победы в чемпионате спустя 16 лет без титулов. И мы это сделали.

Чего ждать от российских болельщиков? Спорт номер один в России – это хоккей, однако футбол также невероятно популярен. У «Спартака» огромная армия фанатов, каждую домашний матч посещают минимум 30 тысяч болельщиков. По моему мнению, Россия способна провести мировое первенство, это будет грандиозна вечеринка. Взрыв в метро вызвал у всех расстройство, но подобное может случиться абсолютно в любом месте. Для меня эта страна достаточно безопасна, везде на входах есть металлодетекторы.

Сборная Бразилии? Конечно, я надеюсь туда вернуться, ведь я хорошо делаю свою работу. Мне нужно показывать хорошую игру в «Спартаке» и ждать. Надежда есть всегда», – приводит слова Фернандо Zera Hora.

В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Бразилия Фернандо
Комментарии (9)
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bayern06
1497275651
сказочный
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спартак спартаков1
1497275679
так играй
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acer2003
1497276207
Насчёт сборной перегнул явно
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андрей андреев
1497279139
Какой хоккей?Ты чего?
Ответить
Mr_Murder
1497279215
дерзай и всё получится )
Ответить
Asbjorn
1497279302
В сборную очень тяжело пробиться будет,там опорников тьма
Ответить
dok66
1497283169
Так и не понял ! Статья о Фернандо , или о взрыве в московском метро и металлодетекторах ?????? После взрыва сколько прошло ?
Ответить
subbotaspartak
1497283961
В Лиге Чемпионов засветись, А потом и в сборной проявись.
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RedWhiteFans2
1497285759
Из Колумбии что ли на рейсовом вернулся. Буробит все подряд. Метро, чемпионат мира, хоккей, сборная, Спартак. Вроде нормальный игрок!!?!?!!
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