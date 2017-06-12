Фернандо: «Мне нужно показывать хорошую игру в «Спартаке» и ждать вызова в сборную Бразилии»

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о причинах возвращения в Восточную Европу, а также высказал мнение, что болельщикам не стоит опасаться ехать на чемпионат мира-2018 в Россию.

«Чем обусловлено мое возвращение в Восточную Европу после не слишком удачного опыта в «Шахтере»? «Спартак» предложил очень хорошие условия, а также проект создания сильной команды для победы в чемпионате спустя 16 лет без титулов. И мы это сделали.

Чего ждать от российских болельщиков? Спорт номер один в России – это хоккей, однако футбол также невероятно популярен. У «Спартака» огромная армия фанатов, каждую домашний матч посещают минимум 30 тысяч болельщиков. По моему мнению, Россия способна провести мировое первенство, это будет грандиозна вечеринка. Взрыв в метро вызвал у всех расстройство, но подобное может случиться абсолютно в любом месте. Для меня эта страна достаточно безопасна, везде на входах есть металлодетекторы.

Сборная Бразилии? Конечно, я надеюсь туда вернуться, ведь я хорошо делаю свою работу. Мне нужно показывать хорошую игру в «Спартаке» и ждать. Надежда есть всегда», – приводит слова Фернандо Zera Hora.

В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.