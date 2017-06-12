Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандо: «Мне нужно показывать хорошую игру в «Спартаке» и ждать вызова в сборную Бразилии»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о причинах возвращения в Восточную Европу, а также высказал мнение, что болельщикам не стоит опасаться ехать на чемпионат мира-2018 в Россию.

    «Чем обусловлено мое возвращение в Восточную Европу после не слишком удачного опыта в «Шахтере»? «Спартак» предложил очень хорошие условия, а также проект создания сильной команды для победы в чемпионате спустя 16 лет без титулов. И мы это сделали.

    Чего ждать от российских болельщиков? Спорт номер один в России – это хоккей, однако футбол также невероятно популярен. У «Спартака» огромная армия фанатов, каждую домашний матч посещают минимум 30 тысяч болельщиков. По моему мнению, Россия способна провести мировое первенство, это будет грандиозна вечеринка. Взрыв в метро вызвал у всех расстройство, но подобное может случиться абсолютно в любом месте. Для меня эта страна достаточно безопасна, везде на входах есть металлодетекторы.

    Сборная Бразилии? Конечно, я надеюсь туда вернуться, ведь я хорошо делаю свою работу. Мне нужно показывать хорошую игру в «Спартаке» и ждать. Надежда есть всегда», – приводит слова Фернандо Zera Hora.

    В минувшем сезоне хавбек провел 30 матчей, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2017 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 июня 2017, 19:42

      Из Колумбии что ли на рейсовом вернулся. Буробит все подряд. Метро, чемпионат мира, хоккей, сборная, Спартак. Вроде нормальный игрок!!?!?!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июня 2017, 19:12

      В Лиге Чемпионов засветись,
      А потом и в сборной проявись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 18:59

      Так и не понял ! Статья о Фернандо , или о взрыве в московском метро и металлодетекторах ?????? После взрыва сколько прошло ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 июня 2017, 17:55

      В сборную очень тяжело пробиться будет,там опорников тьма

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 12 июня 2017, 17:53

      дерзай и всё получится )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июня 2017, 17:52

      Какой хоккей?Ты чего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июня 2017, 17:03

      Насчёт сборной перегнул явно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 июня 2017, 16:54

      так играй

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 12 июня 2017, 16:54

      сказочный

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11