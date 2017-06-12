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    Глеб определится с будущим после выхода из отпуска

    Белорусский полузащитник Александр Глеб, в прошлом сезоне игравший за «Крылья Советов», раздумывает над продолжением карьеры. Со своим будущим он пообещал разобраться после отпуска.

    «Я люблю футбол и открываю для себя разные чемпионаты. На данный момент я не чувствую, что устал. Но пока рано говорить о том, что может случиться в будущем.

    Сейчас я хочу отдохнуть, а после отпуска решу, стоит ли мне задержаться в футболе еще на один сезон. В последние годы я учусь на юриста. Может быть, свяжу с этим свое будущее», – приводит слова Глеба FourFourTwo.

    В «Крылья Советов» белорус пришел в начале 2017 года, проведя за это время семь матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 11:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      тоширо 14 июня 2017, 16:56

      в казахстан езжай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 15:19

      Станет агентом , мама не горюй !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      cky3k 12 июня 2017, 12:18

      Глеб-ДНО!!

      -2
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