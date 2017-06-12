Глеб определится с будущим после выхода из отпуска

Белорусский полузащитник Александр Глеб, в прошлом сезоне игравший за «Крылья Советов», раздумывает над продолжением карьеры. Со своим будущим он пообещал разобраться после отпуска.

«Я люблю футбол и открываю для себя разные чемпионаты. На данный момент я не чувствую, что устал. Но пока рано говорить о том, что может случиться в будущем.

Сейчас я хочу отдохнуть, а после отпуска решу, стоит ли мне задержаться в футболе еще на один сезон. В последние годы я учусь на юриста. Может быть, свяжу с этим свое будущее», – приводит слова Глеба FourFourTwo.

В «Крылья Советов» белорус пришел в начале 2017 года, проведя за это время семь матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.