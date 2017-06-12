Алькантара: «Лам и Алонсо в самое правильное время завершили карьеру»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара поддержал Филиппа Лама и Хаби Алонсо, который завершили карьеру.

«Лам и Алонсо относятся к тем игрокам, которые навсегда останутся в нашей памяти. В те времена, когда я только начинал играть с ними, то это казалось мне чем-то невероятным. Ведь раньше я смотрел их игру по телевизору.

А потом у меня появилась возможность играть с ними рядом, я буквально наслаждался футболом вместе с ними и их дружбой. Уверен, что Лам и Алонсо в самое правильное время завершили карьеру», – приводит слова Алькантары Sport1.de.

Напомним, что оба футболиста приняли решение об окончании карьеры с завершением чемпионата Германии.