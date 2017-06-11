Якупович: «Самедов по своему уровню заслуживает играть в клубе АПЛ»

Вратарь «Халл Сити» Элдин Якупович не исключил, что при Леониде Слуцком в команде появятся и российские игроки. Голкипер выразил уверенность в способности полузащитника «Спартака» Александра Самедова заиграть в АПЛ.

«Представляю ли российского футболиста в «Халле»? Почему нет? Надеюсь, Слуцкий кого-нибудь возьмет. У вас есть очень хорошие игроки. Пример – Александр Самедов, с которым я играл в «Локомотиве». Знаю, что он сейчас в сборной России один из основных игроков, что он недавно перешел в «Спартак». Но он заслуживает большего – не «Халл Сити», а клуб английской премьер-лиги», – заявил голкипер.

Самедов в завершившемся сезоне провел в чемпионате России за «Спартак» 10 матчей, в которых забил три гола.