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    Якупович: «Самедов по своему уровню заслуживает играть в клубе АПЛ»

    Вратарь «Халл Сити» Элдин Якупович не исключил, что при Леониде Слуцком в команде появятся и российские игроки. Голкипер выразил уверенность в способности полузащитника «Спартака» Александра Самедова заиграть в АПЛ.

    «Представляю ли российского футболиста в «Халле»? Почему нет? Надеюсь, Слуцкий кого-нибудь возьмет. У вас есть очень хорошие игроки. Пример – Александр Самедов, с которым я играл в «Локомотиве». Знаю, что он сейчас в сборной России один из основных игроков, что он недавно перешел в «Спартак». Но он заслуживает большего – не «Халл Сити», а клуб английской премьер-лиги», – заявил голкипер.

    Самедов в завершившемся сезоне провел в чемпионате России за «Спартак» 10 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 11:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 11 июня 2017, 14:51

      Это он хорошо пошутил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 11 июня 2017, 13:46

      Это он пошутил так про Самедова и уровень АПЛ? ...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 13:04

      Ну да рассмешил -человек уйдет из команды которая в Лиге Чемпионов будет играть-в клуб Англии,который просто тупо вылетел из премьер лиги????? СМЕХ.

      4
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 11 июня 2017, 13:00

      Самедов даже в лучший год в Динамо едва ли тянул бы уровень АПЛ

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 11 июня 2017, 11:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Его место давно в ФНЛ!!!!

      -4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > Boniel+ 11 июня 2017, 13:51

      В Динамо?

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 июня 2017, 11:40

      Какая АПЛ? Самедову через месяц исполняется 33 года! Опоздал парниша!

      3
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