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    Форсберг: «Милан»? Мой агент держит под контролем ситуацию»

    Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг прокомментировал информацию о заинтересованности в нем со стороны «Милана».

    «Милан» – большой клуб, один из самых лучших в мире. У них сейчас есть интересный проект во многих отношениях. Они вкладывают средства и хотят вернуться на вершину. Мой агент держит под контролем ситуацию.

    Лига чемпионов не является важным фактором для меня. Я больше думаю о роли в команде», – заявил футболист.

    В завершившемся сезоне Форсберг провел в чемпионате Германии 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 22 результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    11.06.2017 10:59
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