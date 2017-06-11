Форсберг: «Милан»? Мой агент держит под контролем ситуацию»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг прокомментировал информацию о заинтересованности в нем со стороны «Милана».

«Милан» – большой клуб, один из самых лучших в мире. У них сейчас есть интересный проект во многих отношениях. Они вкладывают средства и хотят вернуться на вершину. Мой агент держит под контролем ситуацию.

Лига чемпионов не является важным фактором для меня. Я больше думаю о роли в команде», – заявил футболист.

В завершившемся сезоне Форсберг провел в чемпионате Германии 30 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 22 результативные передачи.