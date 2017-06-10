«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу Линделофа

Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф перешел в «Манчестер Юнайтед». Пресс-служба английского клуба сообщила о трансфере на официальном сайте. Источник уточняет, что 22-летнему футболисту осталось пройти медосмотр и уладить формальности личного характера. Финансовые подробности сделки не уточняются.

В минувшем сезоне игрок сборной Швеции забил один гол в 41-м матче. Команда выиграла национальный титул.

Первая информация об интересе «МЮ» к Линделофу появилась в декабре.