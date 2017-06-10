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    «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу Линделофа

    Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф перешел в «Манчестер Юнайтед». Пресс-служба английского клуба сообщила о трансфере на официальном сайте. Источник уточняет, что 22-летнему футболисту осталось пройти медосмотр и уладить формальности личного характера. Финансовые подробности сделки не уточняются.

    В минувшем сезоне игрок сборной Швеции забил один гол в 41-м матче. Команда выиграла национальный титул.

    Первая информация об интересе «МЮ» к Линделофу появилась в декабре.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    10.06.2017 23:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 11 июня 2017, 00:49

      Может хоть он усилит оборону МЮ...

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