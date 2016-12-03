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    «Манчестер Юнайтед» зимой готов заплатить 60 миллионов за Линделофа

    Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны уже начали переговоры о трансфере. Сообщается, что 22-летний швед является главной целью «красных дьяволов» по усилению линии обороны. Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.

    Напомним, контракт Линделофа с «Бенфикой» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел за португальский клуб в Примейре 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.12.2016 18:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 4 декабря 2016, 02:59

      Вот МЮ делать не х..я в последние годы разбрасываться огромными деньгами,и самое страшное что не пойми за кого!

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