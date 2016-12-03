«Манчестер Юнайтед» зимой готов заплатить 60 миллионов за Линделофа

Вот МЮ делать не х..я в последние годы разбрасываться огромными деньгами,и самое страшное что не пойми за кого!
Защитник «Бенфики» Виктор Линделоф во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, стороны уже начали переговоры о трансфере. Сообщается, что 22-летний швед является главной целью «красных дьяволов» по усилению линии обороны. Сумма сделки может составить 60 миллионов евро.
Напомним, контракт Линделофа с «Бенфикой» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел за португальский клуб в Примейре 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.