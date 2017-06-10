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    Д'Амико заявил, что определенность с будущим Кришито наступит в течение недели

    Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что некая определенность с будущим 30-летнего игрока может появиться в течение следующей недели.

    Ранее итальянец заявил о своем намерении вернуться на родину. Сегодня появилась информация, что «Дженоа» готов предложить футболисту соглашение сроком на пять лет. Контракт Кришито с петербуржцами истекает в июне 2018 года.

    «Сейчас не могу сказать ничего о будущем Кришито. Думаю, в течение недели какая-то определенность наступит», – сказал Д'Амико.

    Напомним, Кришито перебрался в «Зенит» именно из «Дженоа» летом 2011 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Р-Спорт

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    10.06.2017 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 10 июня 2017, 21:59

      Я уж подумал, у него раздвоение личности)

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