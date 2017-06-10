Д'Амико заявил, что определенность с будущим Кришито наступит в течение недели

Агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы «Зенита» Доменико Кришито, сообщил, что некая определенность с будущим 30-летнего игрока может появиться в течение следующей недели.

Ранее итальянец заявил о своем намерении вернуться на родину. Сегодня появилась информация, что «Дженоа» готов предложить футболисту соглашение сроком на пять лет. Контракт Кришито с петербуржцами истекает в июне 2018 года.

«Сейчас не могу сказать ничего о будущем Кришито. Думаю, в течение недели какая-то определенность наступит», – сказал Д'Амико.

Напомним, Кришито перебрался в «Зенит» именно из «Дженоа» летом 2011 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами.