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    Мончи хочет видеть в «Роме» форварда «Реала» Диаса и хавбека «Барселоны» Дениса Суареса

    «Рома» намерена приобрести нападающего «Реала» Мариано Диаса и полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса. Обоих игроков хочет видеть в римском клубе спортивный директор Мончи.

    Суарес связан контрактом с сине-гранатовыми до июня 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 36 поединков, забив три гола и сделав пять результативных передач. Соглашение 23-летнего Диаса с мадридцами рассчитано до лета 2021 года. В прошедшей кампании в его активе пять мячей и две голевые передачи в 14-ти матчах.

    Источник: AS

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    10.06.2017 17:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 июня 2017, 10:55

      только если с пунктом обратного выкупа через 2 года!

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