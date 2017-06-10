Мончи хочет видеть в «Роме» форварда «Реала» Диаса и хавбека «Барселоны» Дениса Суареса

«Рома» намерена приобрести нападающего «Реала» Мариано Диаса и полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса. Обоих игроков хочет видеть в римском клубе спортивный директор Мончи.

Суарес связан контрактом с сине-гранатовыми до июня 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 36 поединков, забив три гола и сделав пять результативных передач. Соглашение 23-летнего Диаса с мадридцами рассчитано до лета 2021 года. В прошедшей кампании в его активе пять мячей и две голевые передачи в 14-ти матчах.