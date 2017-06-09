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    Тошич останется в ЦСКА

    30-летний полузащитник ЦСКА Зоран Тошич не покинет команду в период летнего трансферного окна. Об этом сообщил агент футболиста Бобан Шимич.

    «Тошич останется в ЦСКА. На данный момент это все, что я могу сказать, не раскрывая деталей общения с клубом», – сказал представитель.

    В минувшем сезоне Тошич принял участие в 29-ти матчах армейцев, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Игрок сборной Сербии перешел в московский клуб в июле 2010 года из «Манчестер Юнайтед». Команда Виктора Гончаренко заняла вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    09.06.2017 21:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +364

      neofizer 10 июня 2017, 11:12

      нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 июня 2017, 08:44

      Нашел свой клуб!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 10 июня 2017, 08:23

      стабильность- это залог успеха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 июня 2017, 06:22

      Это хорошо,реактивный парень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2017, 03:10

      Хорошая новость,удачи Зорану в новом сезоне...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 10 июня 2017, 00:35

      он ещё будет полезен, такими не разбрасываются...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 июня 2017, 22:08

      Спасибо тебе Зоран ,что еще один сезон смогу лицезреть твою игру ,как с экрана ,так и в живую . Здоровья и успехов в новом сезоне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 июня 2017, 21:40

      Вот и чудно! Зоран еще поможет команде

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 21:38

      Для Слуцкого оставили в команде . Нормально !

      -1
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