30-летний полузащитник ЦСКА Зоран Тошич не покинет команду в период летнего трансферного окна. Об этом сообщил агент футболиста Бобан Шимич.

«Тошич останется в ЦСКА. На данный момент это все, что я могу сказать, не раскрывая деталей общения с клубом», – сказал представитель.

В минувшем сезоне Тошич принял участие в 29-ти матчах армейцев, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Игрок сборной Сербии перешел в московский клуб в июле 2010 года из «Манчестер Юнайтед». Команда Виктора Гончаренко заняла вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.