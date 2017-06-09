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    Рахимич: «Слуцкий может рассматривать «Халл» как трамплин»

    Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого новым главным тренером «Халла». По словам Рахимича, у российского специалиста все должно получиться в английском клубе.

    «Конечно, я рад за Леонида Викторовича, рад, что он возглавил английскую команду. Думаю, что это пойдет на пользу всему российскому футболу. Викторович – сильный тренер, у него все должно получиться. Чемпионшип – тоже сильный турнир, да и «Халл» наверняка хочет выйти в Премьер-лигу. Думаю, что «Халл» можно рассматривать как трамплин для Слуцкого – работая в нем, он сможет показать», – сказал Рахимич.

    Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2017 15:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 июня 2017, 21:44

      Можно как трамплин, а можно как пике или штопор.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 июня 2017, 18:53

      Трамплин для прыжка в глубину

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 17:01

      А Рахимич сейчас где ? Тоже ведь легенда ЦСКА !

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > sssrspartak 9 июня 2017, 17:42

      Да это понятно . Просто была инфа , что он может остаться в структуре ЦСКА .

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