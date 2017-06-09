Рахимич: «Слуцкий может рассматривать «Халл» как трамплин»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого новым главным тренером «Халла». По словам Рахимича, у российского специалиста все должно получиться в английском клубе.

«Конечно, я рад за Леонида Викторовича, рад, что он возглавил английскую команду. Думаю, что это пойдет на пользу всему российскому футболу. Викторович – сильный тренер, у него все должно получиться. Чемпионшип – тоже сильный турнир, да и «Халл» наверняка хочет выйти в Премьер-лигу. Думаю, что «Халл» можно рассматривать как трамплин для Слуцкого – работая в нем, он сможет показать», – сказал Рахимич.

Слуцкий приступит к работе в новом клубе на следующей неделе.