Кречетов: «Динамо» было бы счастливо, если бы Данни вернулся в команду»

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал информацию, согласно которой столичный клуб интересуется экс-хавбеком «Зенита» Данни, а также опроверг факт переговоров с бывшим форвардом «Краснодара» Вандерсоном.

«К игроку такого класса у любого нормального клуба, конечно, есть интерес. Но вы представляете, в каком клубе был Данни, и абсолютно не факт, что наши возможности будут соответствовать нашему интересу. Конечно, мы были бы счастливы, если бы Данни был бы в нашей команде. А можем ли мы себе позволить такого игрока – пока неясно. Конкретных предложений Данни мы пока не делали.

Вандерсон? Это слухи. Ничего предметного нет. Много новых футболистов не будет, у нас хорошая, сыгранная команда. Усиление будет точечным, на несколько отдельных позиций. Было бы идеально, чтобы новые игроки присоединились к команде уже на сборах, чтобы они были наиграны к началу чемпионата», – сказал функционер.

«Динамо» в грядущем сезоне будет выступать в РФПЛ.