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    Кречетов: «Динамо» было бы счастливо, если бы Данни вернулся в команду»

    Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов прокомментировал информацию, согласно которой столичный клуб интересуется экс-хавбеком «Зенита» Данни, а также опроверг факт переговоров с бывшим форвардом «Краснодара» Вандерсоном.

    «К игроку такого класса у любого нормального клуба, конечно, есть интерес. Но вы представляете, в каком клубе был Данни, и абсолютно не факт, что наши возможности будут соответствовать нашему интересу. Конечно, мы были бы счастливы, если бы Данни был бы в нашей команде. А можем ли мы себе позволить такого игрока – пока неясно. Конкретных предложений Данни мы пока не делали.

    Вандерсон? Это слухи. Ничего предметного нет. Много новых футболистов не будет, у нас хорошая, сыгранная команда. Усиление будет точечным, на несколько отдельных позиций. Было бы идеально, чтобы новые игроки присоединились к команде уже на сборах, чтобы они были наиграны к началу чемпионата», – сказал функционер.

    «Динамо» в грядущем сезоне будет выступать в РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2017 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 9 июня 2017, 18:36

      По зарплатной ведомости не потянете.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 16:57

      В России он может оказаться только в Краснодаре .

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июня 2017, 16:01

      Возвращайся в Динамо,ты ведь уже "русский",доиграй в России,порадуй своей игрой нас

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