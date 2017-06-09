Вице-губернатор Краснодарского края: «Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется»

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о финансовом состоянии «Кубани», а также заявил, что долги клуба перед футболистами и персоналом будут погашены.

«Нет того расточительства, бездумья, которые было ранее. Что касаемо финансирования, в последние три месяца команда получает довольно стабильно зарплату, этот процесс налажен, он останавливаться не будет. Самая главная задача – выращивание своих молодых футболистов. Будет еще ряд кадровых решений, чтобы укрепить нашу детскую спортивную школу, интернат.

Долги клуба перед игроками и перед субъектами футбола будут погашены. Меньше 30 процентов долгов – футбольные, остальные – нефутбольные. Клуб провел огромную работу. Задача наша в этом году – занять самые высокие места. Клуб преодолел дно кризиса, которое было зимой и осенью, поэтому сейчас вектор выбран, самое главное – поддержка наших болельщиков», – сказал Коробка.

В минувшем сезоне ФНЛ «Кубань» заняла седьмую строчку в турнирной таблице.