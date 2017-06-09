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    Вице-губернатор Краснодарского края: «Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется»

    Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о финансовом состоянии «Кубани», а также заявил, что долги клуба перед футболистами и персоналом будут погашены.

    «Нет того расточительства, бездумья, которые было ранее. Что касаемо финансирования, в последние три месяца команда получает довольно стабильно зарплату, этот процесс налажен, он останавливаться не будет. Самая главная задача – выращивание своих молодых футболистов. Будет еще ряд кадровых решений, чтобы укрепить нашу детскую спортивную школу, интернат.

    Долги клуба перед игроками и перед субъектами футбола будут погашены. Меньше 30 процентов долгов – футбольные, остальные – нефутбольные. Клуб провел огромную работу. Задача наша в этом году – занять самые высокие места. Клуб преодолел дно кризиса, которое было зимой и осенью, поэтому сейчас вектор выбран, самое главное – поддержка наших болельщиков», – сказал Коробка.

    В минувшем сезоне ФНЛ «Кубань» заняла седьмую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2017 01:47
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 9 июня 2017, 21:15

      Не верте этим людям.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 июня 2017, 08:26

      одна и та же песня.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 9 июня 2017, 07:23

      вериться с трудом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 9 июня 2017, 05:47

      Как были должны 2 миллиарда, так и остались должны 2 миллиарда. Стабильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      seamanguard 9 июня 2017, 05:28

      #Кубаньживи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:00

      Кто с академии Галицкого в "Краснодаре" не осядет, милости просим на "Кубань".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 июня 2017, 04:56

      Опять весь регион будет неплохо кормить 30 миллионеров-недофутболистов и их агентов.

      1
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