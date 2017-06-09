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  • Вице-губернатор Краснодарского края: «Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется»

Вице-губернатор Краснодарского края: «Финансовая ситуация в «Кубани» стабилизируется»

9 июня 2017, 01:47
7

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о финансовом состоянии «Кубани», а также заявил, что долги клуба перед футболистами и персоналом будут погашены.

«Нет того расточительства, бездумья, которые было ранее. Что касаемо финансирования, в последние три месяца команда получает довольно стабильно зарплату, этот процесс налажен, он останавливаться не будет. Самая главная задача – выращивание своих молодых футболистов. Будет еще ряд кадровых решений, чтобы укрепить нашу детскую спортивную школу, интернат.

Долги клуба перед игроками и перед субъектами футбола будут погашены. Меньше 30 процентов долгов – футбольные, остальные – нефутбольные. Клуб провел огромную работу. Задача наша в этом году – занять самые высокие места. Клуб преодолел дно кризиса, которое было зимой и осенью, поэтому сейчас вектор выбран, самое главное – поддержка наших болельщиков», – сказал Коробка.

В минувшем сезоне ФНЛ «Кубань» заняла седьмую строчку в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (7)
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la verdad
1496973414
Опять весь регион будет неплохо кормить 30 миллионеров-недофутболистов и их агентов.
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Дядя Серёжа
1496973638
Кто с академии Галицкого в "Краснодаре" не осядет, милости просим на "Кубань".
Ответить
seamanguard
1496975326
#Кубаньживи
Ответить
ДСА
1496976465
Как были должны 2 миллиарда, так и остались должны 2 миллиарда. Стабильно.
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sprint5
1496982234
вериться с трудом
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bolela_16
1496985970
одна и та же песня.....
Ответить
guron88
1497032150
Не верте этим людям.
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