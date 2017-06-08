Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнашевич: «ЦСКА – это семья. Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета!

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от продления контракта с московским клубом. Напомним, сегодня 37-летний футболист подписал с армейцами новое соглашение до конца следующего сезона.

    «ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета», – сказал Игнашевич.

    Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года. За это время российский футболист провел в составе армейцев 505 матчей, в которых забил 45 голов.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2017, 02:08

      Не знаю кто-как, а лично я тоже рада...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim 8 июня 2017, 17:34

      Серьёзная цифра 505 матчей за 1 клуб, дай бог чтоб до 40 лет играл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 15:54

      505 матчей в одном клубе ! Это ли не показатель . Легенда ! Самое главное - здоровья !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июня 2017, 15:15

      Радуй нас своей игрой,ты легенда ЦСКА!!!!!!!!!! Мальдини играл до 41

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 июня 2017, 15:12

      легенда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Elect 8 июня 2017, 14:51

      И мы рады что ты продолжишь выступать, радуй нас большими голами!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11