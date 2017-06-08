Игнашевич: «ЦСКА – это семья. Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета!

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от продления контракта с московским клубом. Напомним, сегодня 37-летний футболист подписал с армейцами новое соглашение до конца следующего сезона.

«ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета», – сказал Игнашевич.

Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года. За это время российский футболист провел в составе армейцев 505 матчей, в которых забил 45 голов.