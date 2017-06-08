Трансферы Бильи и Бальде обойдутся «Милану» в 50 миллионов

Новое руководство «Милана» нашло компромисс с коллегами из «Лацио» о переходе полузащитника римлян Лукаса Бильи, а также нападающего Кейта Бальде. Сумма трансферов составляет 50 миллионов евро. Кроме того, возможно ее повышения за счет выплаты различного рода бонусов.

Ранее сообщалось, что Кейта рассчитывал продолжить карьеру в «Ювентусе». Оба футболиста отказались продлевать контракты с римлянами, их действующие соглашения рассчитаны до 2018 года.

Лукас Билья в прошедшем сезоне сыграл в 34 матчах, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Что касается Кейта, то на его счету в 34 играх 16 голов и шесть результативных передач.