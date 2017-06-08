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    Трансферы Бильи и Бальде обойдутся «Милану» в 50 миллионов

    Новое руководство «Милана» нашло компромисс с коллегами из «Лацио» о переходе полузащитника римлян Лукаса Бильи, а также нападающего Кейта Бальде. Сумма трансферов составляет 50 миллионов евро. Кроме того, возможно ее повышения за счет выплаты различного рода бонусов.

    Ранее сообщалось, что Кейта рассчитывал продолжить карьеру в «Ювентусе». Оба футболиста отказались продлевать контракты с римлянами, их действующие соглашения рассчитаны до 2018 года.

    Лукас Билья в прошедшем сезоне сыграл в 34 матчах, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Что касается Кейта, то на его счету в 34 играх 16 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    08.06.2017 07:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      milanium 8 июня 2017, 07:27

      Чтоб закончили трансферы с хорошими покупками. И побыстрее начать тренировать их вместе . Форза Милан. Форза Италия!!!

      3
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 > milanium 8 июня 2017, 07:32

      Поддерживаю!)) Думаю, что если их подпишут, то они усилят команду, надеюсь... Уже хочется, чтобы Милан поскорее вернулся в еврокубки!))

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > scor-666-009 8 июня 2017, 13:02

      Уже в этом году, правда пока квалификация ЛЕ, но всё же.

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