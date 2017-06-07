Обамеянг будет зарабатывать в «ПСЖ» 14 миллионов в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Sport1.de. В ближайшее время может быть подписан контракт между сторонами, который будет рассчитан на четыре года. Зарплата 27-летнего футболиста составит 14 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Обамеянг провел 46 матчей за свою команду во всех турнирах, забив в них 40 голов и сделав пять голевых передач. Сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро. Он имеет опыт выступления во Франции – за «Монако», «Дижон», «Лилль» и «Сент-Этьен».