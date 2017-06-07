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    Обамеянг будет зарабатывать в «ПСЖ» 14 миллионов в год

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Sport1.de. В ближайшее время может быть подписан контракт между сторонами, который будет рассчитан на четыре года. Зарплата 27-летнего футболиста составит 14 миллионов евро в год.

    В прошедшем сезоне Обамеянг провел 46 матчей за свою команду во всех турнирах, забив в них 40 голов и сделав пять голевых передач. Сумма трансфера оценивается в 70 миллионов евро. Он имеет опыт выступления во Франции – за «Монако», «Дижон», «Лилль» и «Сент-Этьен».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2017 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 7 июня 2017, 13:34

      Во Франции ещё больше забивать будет. Там проще чем в Германии.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 июня 2017, 13:19

      Отличное предложение!

      1
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