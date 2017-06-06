«Зенит» может отдать Новосельцева в «Ростов» на правах аренды

Стали известны подробности возможного перехода защитника Ивана Новосельцева из «Зенита» в «Ростов». Как сообщил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания, футболист может отправиться в донскую команду на правах аренды.

«У Новосельцева контракт с «Зенитом». У нас есть договоренность, что он поедет на первый сбор и будет показывать себя. Если Иван понравится главному тренеру, то останется. Если нет, то вариант с арендой в «Ростов» возможен», – сказал Сарсания.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Новосельцев провел за «Зенит» пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.