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    «Зенит» может отдать Новосельцева в «Ростов» на правах аренды

    Стали известны подробности возможного перехода защитника Ивана Новосельцева из «Зенита» в «Ростов». Как сообщил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания, футболист может отправиться в донскую команду на правах аренды.

    «У Новосельцева контракт с «Зенитом». У нас есть договоренность, что он поедет на первый сбор и будет показывать себя. Если Иван понравится главному тренеру, то останется. Если нет, то вариант с арендой в «Ростов» возможен», – сказал Сарсания.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Новосельцев провел за «Зенит» пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2017 14:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 06:03

      Новосельцев, а вы подготовили отчёт.
      У меня мя... мячик и ещё мячик...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 июня 2017, 05:22

      Зачем было покупать? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 6 июня 2017, 18:55

      Там ему самое место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 июня 2017, 17:38

      И Зенита понесло...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 6 июня 2017, 15:38

      Не знают куда сплавить это золотце. А зачем брали?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 14:56

      Ну вот и подробности . "Если бы , да кабы - зимой бы выросли б грибы!"

      0
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > dok66 6 июня 2017, 15:22

      Ну да, если бы у бабки был хер, она была бы дедкой

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