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Во вторник «Ростов» может объявить о назначении Кучука

6 июня 2017, 06:16
3

Во вторник, 6 июня «Ростов» может объявить о тренерских перестановках. Ожидается, что на пост главного тренера команды будет назначен Леонид Кучук. Вместе с ним в состав тренерского штаба донского клуба войдет Александр Маслов, который сейчас помогает Игорю Гамуле в молодежном составе.

Именно Маслов должен стать проводником идей Кучука к футболистам, так как он станет единственным местным специалистом в штабе, который знает команду изнутри. Ранее сообщалось, что Кучуку предложен контракт на два сезона.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Маслов Александр Кучук Леонид
Комментарии (3)
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sargassov
1496725009
Когда в Ростов приходил Бердыев от него тоже максимум ждали победы в стыках и не более того. Если Кучук по примеру того же Бердыева приведёт пару футболистов и тренеров с собой, то процесс пойдёт
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роналдон
1496726166
Кучук - прямой путь в ФНЛ, без задержек... Он для этого и ставится.. Неужели так явно "сплавляют" команду? Если Дудко сказал, что Ростов сильный клуб, и его надо поддерживать, то делается все наоборот.. Примерно как с малым бизнесом в экономике.. Игроков распродают не за гроши.. Ростов разваливают, наживаясь на этом.. Кто и зачем?
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