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    Во вторник «Ростов» может объявить о назначении Кучука

    Во вторник, 6 июня «Ростов» может объявить о тренерских перестановках. Ожидается, что на пост главного тренера команды будет назначен Леонид Кучук. Вместе с ним в состав тренерского штаба донского клуба войдет Александр Маслов, который сейчас помогает Игорю Гамуле в молодежном составе.

    Именно Маслов должен стать проводником идей Кучука к футболистам, так как он станет единственным местным специалистом в штабе, который знает команду изнутри. Ранее сообщалось, что Кучуку предложен контракт на два сезона.

    Источник: Известия

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    06.06.2017 06:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +80

      роналдон 6 июня 2017, 08:16

      Кучук - прямой путь в ФНЛ, без задержек... Он для этого и ставится.. Неужели так явно "сплавляют" команду? Если Дудко сказал, что Ростов сильный клуб, и его надо поддерживать, то делается все наоборот.. Примерно как с малым бизнесом в экономике.. Игроков распродают не за гроши.. Ростов разваливают, наживаясь на этом.. Кто и зачем?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 6 июня 2017, 07:56

      Когда в Ростов приходил Бердыев от него тоже максимум ждали победы в стыках и не более того. Если Кучук по примеру того же Бердыева приведёт пару футболистов и тренеров с собой, то процесс пойдёт

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > sargassov 6 июня 2017, 08:23

      процесс пойдет в ФНЛ с Кучуком...

      -3
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