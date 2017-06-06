Во вторник «Ростов» может объявить о назначении Кучука

Во вторник, 6 июня «Ростов» может объявить о тренерских перестановках. Ожидается, что на пост главного тренера команды будет назначен Леонид Кучук. Вместе с ним в состав тренерского штаба донского клуба войдет Александр Маслов, который сейчас помогает Игорю Гамуле в молодежном составе.

Именно Маслов должен стать проводником идей Кучука к футболистам, так как он станет единственным местным специалистом в штабе, который знает команду изнутри. Ранее сообщалось, что Кучуку предложен контракт на два сезона.