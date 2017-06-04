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    «Ростов» подпишет двухлетний контракт с Кучуком

    Белорусский специалист Леонид Кучук в ближайшее время подпишет соглашение и станет новым главным тренером «Ростова». Сообщается, что тренер подпишет с дончанами двухлетний контракт. О сделке будет объявлено на следующей неделе.

    В числе претендентов на должность рулевого ростовчан были бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов и покинувший «Оренбург» Роберт Евдокимов. Также отмечается, что будущее Дмитрия Кириченко в клубе остается неизвестным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2017 06:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 июня 2017, 19:18

      Вранье...Зачем это писать вообще ??? Пиарите Кучука???

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 4 июня 2017, 17:14

      Ужас..Зачем он нужен? Убил Кубань,убил Локо..пусть тренирует свою Сталь..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      OLEJABOR 4 июня 2017, 16:52

      Неужели людей не учит опыт Кубани и Локомотива.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 июня 2017, 15:28

      Слава богу не в Локо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +942

      Riot Zero 4 июня 2017, 14:25

      Бля, лучше бы Рахимова(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 июня 2017, 13:21

      Дела у дончан не фантан...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 4 июня 2017, 12:21

      Репутация не та...Одним словом-брехня!

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 4 июня 2017, 12:11

      Кучку г.... назначили главным. )

      0
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      Рейтинг: +43

      iordan137 4 июня 2017, 11:04

      Это провал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      iordan137 4 июня 2017, 10:56

      Большое "спасибо" "губернатору"!",не смог удержать Бердыева.

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