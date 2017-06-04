«Ростов» подпишет двухлетний контракт с Кучуком

Белорусский специалист Леонид Кучук в ближайшее время подпишет соглашение и станет новым главным тренером «Ростова». Сообщается, что тренер подпишет с дончанами двухлетний контракт. О сделке будет объявлено на следующей неделе.

В числе претендентов на должность рулевого ростовчан были бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов и покинувший «Оренбург» Роберт Евдокимов. Также отмечается, что будущее Дмитрия Кириченко в клубе остается неизвестным.